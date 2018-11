Armáda ČR: Vyzkoušejte si svoji zdatnost na Army testu i vy

Zatímco dopoledne si Army test mohla vyzkoušet veřejnost od 6 do 60 let, odpoledne bylo sportovní klání jen pro „Best of!“ od 18 let, kteří se kvalifikovali buď v předchozích kolech anebo dopoledne před závodem výkonem za ve všech disciplínách za „1“ a s celkovým součtem 5 bodů. Podmínky nakonec splnilo osm mužů a tři ženy.

Mužské disciplíny byly shyby, leh-sedy, kliky, běh 12 minut a dřepy čelem ke zdi. Ženy měly namísto shybů výdrž ve shybu a místo kliků předklon. Disciplíny pro děti od 6 do 17 let byly upravené.

Celkem 140 účastníků, nejmladšímu bylo 6, nejstaršímu 56 let

Podruhé se Army testu „Best of!“ zúčastnila i Ollie Roučková, která závodí za Duklu Praha a je první Češkou, která v lednu 2018 dokončila Rallye Dakar v kategorii čtyřkolek.

„Ráda podporuji projekty, které pomáhají dětem zlepšovat jejich fyzickou zdatnost, a konkrétně tento mě oslovil proto, že se ho může zúčastnit celá rodina,“ vysvětlila Ollie Roučková. „Army Best of testu se účastním podruhé, protože chci rozvíjet svou všestrannou fyzickou schopnost a jeho disciplíny takové jsou. Jsem tu, abych zjistila, jestli jsem se zlepšila v některé z disciplín. V porovnání s loňským rokem jsem lepší ve výdrži ve shybu. Pokud budu mít čas, určitě se zúčastním dalších kol,“ dodala Ollie.

Organizaci mají na starosti vojáci a záložníci

Organizační zabezpečení sportovního dne bylo zajištěno tradičně příslušníky aktivní zálohy a armády. Rotmistr David Plecitý, který je přes rok v aktivní záloze Vojenské policie, podpořil akci již potřetí. „Teď už beru s sebou i dceru, která také pomáhá s organizací a zároveň soutěží. Baví jí to, protože své výsledky vidí hned,“ komentoval.

Místo medailí tzv. Dog Tags

Před vyhlášením vítězů „Best of!“ generál Kolář nejdříve ocenil plaketou Ředitelství speciálních sil Daniela (11 let), který za rok a půl absolvoval již sedm Army testů. Vítězové „Best of“ obdrželi místo medailí vojenské identifikační známky.

Army test se skládá z pěti armádních disciplín. Pro děti a mládež jsou upravené. Ti nejlepší s nejvyšším počtem bodů dostanou zelený náramek Army test.

autor: Tisková zpráva