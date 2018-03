Arnika: Třetina kuchyňského náčiní z černého plastu obsahuje toxické látky

Zjistili to britští vědci z univerzity v Birminghamu. Předměty z černého plastu s obsahem rizikových látek mohou být k dostání i na českém trhu. Řešením je zákaz využívání toxického plastu, který znečišťuje recyklované výrobky. Recyklace je přeci skvělá věc, dělejme ji proto správně!



Britští odborníci zanalyzovali 96 plastových kuchyňských potřeb, z nichž 34 obsahovalo bromované zpomalovače hoření. Nejčastěji zjištěnou sloučeninou byl dekabromdifenyléter, který se v minulém roce dočkal mezinárodního zákazu v širokém spektru výrobků. Zároveň otestovali, jak se uvolňují při vaření do horkého kuchyňského oleje. V průměru se uvolňovalo až 20 % bromovaných zpomalovačů obsažených v náčiní.



„Bromované zpomalovače u malých dětí způsobují syndrom ADHD, poškozují imunitní, hormonální a reprodukční systém. Tyto látky se právě recyklací mohou dostávat zpět do výrobků, je třeba je z recyklačního koloběhu odstranit. Lidé svým podpisem ZDE mohou vyzvat politické špičky, aby využívání toxického plastu konečně zakázali a mohli jsme recyklovat pouze čisté plasty. Jinak nebude o takové materiály zájem,“ vysvětluje Karolína Brabcová, specialistka na toxické látky z Arniky.



Předměty z recyklovaného plastu s příměsí jedů pochází nejčastěji z Číny a jsou k dostání v obchodech po celé Evropě i na českém trhu. O tom se Arnika přesvědčila už loni, kdy toxické látky objevila u 13 ze 47 hraček a kadeřnických pomůcek. Jak je na tom české kuchyňské náčiní hodlá Arnika ověřit. „Doufáme, že použití recyklovaného plastu s bromovanými zpomalovači hoření pro výrobu náčiní, které přichází do kontaktu s jídlem, je otázkou minulosti. Věříme, že výrobci mají dostatek soudnosti, aby znečištěné plasty ve výrobě nepoužívali,“ uvádí Jitka Straková, koordinátorka mezinárodního monitoringu a spoluautorka studie Hračka nebo toxický odpad z České republiky.



Bromované zpomalovače hoření se do těla dostávají při pouhém kontaktu s kůží nebo vdechnutím. Dříve jimi výrobci ošetřovali elektrické přístroje, čalounění v autech nebo nábytek. Dnes jsou zakázány na mezinárodní úrovni, evropská legislativa však povoluje firmám toxické plasty recyklovat a vyrábět z nich nové předměty.



Britští vědci obsah bromovaných zpomalovačů v různých předmětech z plastu odhalili pomocí rentgenového spektrometru. Stejnou účinnou metodu při své práci používá i Arnika.

autor: Tisková zpráva