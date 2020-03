Asociace krajů ČR: Hejtmani dnes jednali o zásobování ochrannými prostředky a o odběrných místech

reklama

V současnosti mají kraje první dodávku respirátorů od ministerstva zdravotnictví, která ale zdaleka nepokryje všechny potřeby. Hejtmani proto požádali náměstka Prymulu o harmonogram, kdy a kam se budou ochranné prostředky do jednotlivých regionů, respektive do jejich distribučních míst, zavážet, a také o to, jaké ochranné prostředky a komu mají být přidělovány.

V krajích je celkem 18 laboratoří, které vyšetřují odebrané vzorky lidí s podezřením na onemocnění COVID-19. Kraje ale zřizují ve spolupráci s hasičskými záchrannými sbory další odběrná místa v blízkosti nemocnic. „Teď je hlavně třeba říci to, že odběr na těchto místech může být proveden jen člověku, kterého k odběru indikuje hygienik či praktický lékař, nebude tedy testován každý, kdo se domnívá, že by nákazu mohl mít. Máme přislíbenou dodávku rychlotestů od státu, ale potřebovali bychom vědět, jak přímo na odběrných místech postupovat,“ upozornil 1. místopředseda Rady Asociace krajů Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina. Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly kraje v krátké době dostanou metodický návod, pro koho budou rychlotesty určeny. Zároveň by kraje měly získat další odběrné sety, jejichž dodání je avizováno ve středu 18. března 2020.

Řešila se i problematika ochrany řidičů autobusů a pokladních i dalších prodavačů v obchodech s potravinami. „Podle našich informací by měly být do konce týdne alespoň roušky, a to v dostatečném počtu. K našim dopravcům jsme schopni je distribuovat, ale co se týče pokladních a prodavačů, obrátíme se na hospodářské komory v krajích a na odbory, aby nám tyto ochranné pomůcky pomohly dostat na všechna kritická místa,“ upřesnil Jiří Běhounek.

Hejtmani jednali také o nařízení vlády ohledně hlídání dětí zdravotníků, hasičů a dalších složek integrovaného záchranného systému ve školách, případně jiných školských zařízeních na území regionů. Mělo by jít o děti ve věku 3 až 10 let ve skupinách o maximálním počtu 15 dětí. Představitelé krajů se shodli, že v rámci krizových plánů zajistí toto opatření po dohodě s obcemi.

Jednotlivé kraje dodaly prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR přehled požadavků na dodávku dezinfekčních prostředků k dezinfekci rukou a dále na čištění ploch a povrchů, aby mohly být zajištěny jejich potřeby.

Asociace krajů České republiky je otevřenou zájmovou nestranickou a nevládní organizací, která byla založena na základě zákonů České republiky. Členy Asociace krajů jsou všechny regiony České republiky, včetně hlavního města Prahy, která je ze zákona současně obcí i regionem. Asociace je názorovou platformou, která si klade za prvořadý cíl hájit a prosazovat společné zájmy krajů. Základním a společným zájmem krajů je péče o všestranný rozvoj území a o potřeby občanů v něm žijících. Více ZDE.

Psali jsme: Asociace krajů ČR: Žádost o účast na jednání Bezpečnostní rady státu Asociace krajů ČR: Hejtmani jednali v Praze o dotacích z IROP na opravy silnic a o pomoci Číně Asociace krajů chce dát více času žadatelům o dotace, postiženým orkánem Asociace krajů ČR: Hejtmani diskutovali v Brně o chystaných změnách stavebního práva i o podpoře podnikání

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.