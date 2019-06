Auditované výsledky národního pivovaru Budějovický Budvar za rok 2018

Národní pivovar Budějovický Budvar v loňském roce zvýšil výstav piva o 3,6 % na objem 1,602 mil. hektolitrů. Do 79 států vyvezl nejvíce piva v historii podniku – 1,075 mil. hektolitrů, což je meziročně o 8,5 % více. Tržby za pivo dosáhly rekordní hodnoty2,555 mld. Kč. Zisk před zdaněním se zvýšil o 4,2 % na 327,9 mil. Kč. V roce 2018 podnik proinvestoval 453 mil. Kč. Do provozu uvedl automatizované logistické centrum a nový ležácký sklep.

Národní pivovar Budějovický Budvar v loňském roce meziročně zvýšil výstav piva o 3,6 % na objem 1,602 mil. hektolitrů. To je druhý nejvyšší objem piva za 123 let existence podniku. Tahounem růstu byly ležáky. Prodej ležáku Budweiser Budvar se zvýšil o 7,2 %. V roce 2018 tak pivovar uvařil nejvíce ležáků ve své historii a jejich podíl na celkové výrobě pivovaru dosáhl téměř 75 %. Velmi úspěšný byl loni export. Vývoz do 79 exportních teritorií se meziročně zvýšil o 8,5 % na 1,075 mil. hektolitrů a byl nejvyšší v historii. Národní pivovar tím potvrdil pozici druhého největšího českého exportéra s podílem na celkovém českém vývozu 21 %. Prodej piva v tuzemsku se snížil o 5 %, ale to bylo plně kompenzováno zvýšením tuzemských tržeb o 2 % díky orientaci na prodej prémiového ležáku Budweiser Budvar.

Pivovar dosáhl rekordních tržeb za vlastní výrobky a služby v hodnotě 2,633 mld. Kč. Samotné tržby za pivo se meziročně zvýšily o 6,7 % na 2,555 mld. Kč. „Dařilo se nám podávat dražší sortiment, tedy prémiové ležáky. Tržby za pivo nám díky tomu vzrostly téměř dvakrát rychleji, než objem prodaného piva,“ říká Mgr. Petr Dvořák, ředitel Budějovického Budvaru.

Dobré obchodní výsledky se příznivě promítly i do hospodaření podniku. Zisk před zdaněním se meziročně zvýšil o 4,2 % na hodnotu 327,9 mil. Kč. EBITDA podniku meziročně vzrostla o 5%. „Tento výsledek je velmi dobrý za situace, kdy došlo k významnému nárůstu odpisů, osobních nákladů a růstu cen energií a surovin. Cena za tyto položky meziročně narostla o 105 milionů korun. Zároveň jsme se museli vyrovnat s nedostatkem výrobní kapacity pro zvýšení objemu prodaného piva,“ vysvětluje Petr Dvořák. Zvýšení odpisů souvisí s mohutným investičním rozvojem pivovaru zahájeným již v roce 2015. Na nedostatek pracovních sil pak musel podnik reagovat meziročním zvýšením osobních nákladů o 13,5 %.

Na investice loni vynaložil Budějovický Budvar 453 mil. Kč. Do plného provozu bylo uvedeno plně automatizované logistické centrum a také nové oddělení ležáckých tanků, které zvýšilo kapacitu sklepa o 20 %. Rozvoj pivovaru bude letos pokračovat výstavbou třetí linky na stáčení lahvového piva a kapacit pro hlavní kvašení (cylindrokónické tanky) v celkové hodnotě cca 671 mil. Kč.

V roce 2018 zahájil národní pivovar spolupráci s vybranými českými minipivovary, jejichž „craftová piva“ výrazně rozšířila obchodní portfolio. Nové druhy piva v nabídce pomáhají přilákat do restaurací nové zákazníky, zvyšují loajalitu majitelů restaurací a slouží i jako významný akviziční nástroj k získání nových zákazníků v oblasti gastronomie.

Mezi významné události roku 2018 patří i dodávka požehnaného piva pro Svatého otce papeže Františka. Požehnané pivo se prodávalo během adventu a celý výtěžek z jeho prodeje ve výši 216 tis. Kč byl darován Diecézní charitě České Budějovice.

Psali jsme: Budějovický Budvar loni vyvezl rekordní objem piva Budvar: Díky „Požehnanému ležáku“ získá Diecézní charita České Budějovice přes 200 tisíc Kč Budějovický Budvar úspěšně dobývá kubánský trh Vláda projedná odvod půl miliardy z Budvaru do rozpočtu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva