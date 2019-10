Autodrom Most: Autodrom má kvalitnější povrch, vyzkoušet si jej zájemci mohou už v neděli

Okruh o celkové délce 4,212 kilometru vlastní homologaci mezinárodní automobilové federace FIA a evropské federace motocyklistů FIM. Už v neděli si jeho nový povrch zájemci mohou vyzkoušet ve svém vlastním autě nebo v závodním speciálu OCR. Jízdu v ostřejším tempu lze vychutnat i z pozice spolujezdce v závodním tahači nebo supersportovním voze Lamborghini.

Volné jízdy a taxijízdy po závodním okruhu budou součástí akce The Most Buggyra Speed Festival, kterou mostecký autodrom hostí v neděli 3. listopadu. Návštěvníkům z řad široké veřejnosti přehlídka nabídne od 09:00 do 16:00 hodin zajímavý a pestrý program, vstup je zdarma. Více informací o festivalu včetně časového harmonogramu zde.

Poprvé bude na jednom místě k vidění veškerá závodní technika týmu Buggyra Racing. Zahrnuje více než 20 speciálů a ekipu doprovodných vozidel. Na svůj oblíbený domácí okruh tým dorazí před odjezdem do Saudské Arábie na další misi Dakar, nejobtížnější rallyový závod na světě. Fanoušci se tak dozvědí nejčerstvější informace o týmové strategii, jeho členové zhodnotí také sezonu evropského šampionátu okruhových tahačů FIA ETRC a nastíní plány do ročníku 2020.

Statické části programu festivalu budou vyhrazeny boxy autodromu. Fanoušci zde najdou expozici k 50. výročí vzniku týmu Buggyra Racing. Mohou se těšit na besedu s nestorem dakarského závodění, navigátorem Josefem Kalinou. Uvidí také jezdce, například Martina Šoltyse. Zazávodit si mohou na počítačovém simulátoru. Zároveň se tak zapojí do dalšího kola soutěže SimRace Trophy prestižní ankety Zlatý volantu o nejrychlejšího virtuálního okruhového jezdce. Chybět nebude fotokoutek, fanshop s upomínkovými a reklamními předměty, prodej teplých a studených jídel a nápojů či dětský koutek se soutěžemi, hrami či omalovánkami.

Volné jízdy po závodním okruhu jsou velmi populární. Také proto, že jde o jedinečnou možnost pro každého řidiče vyzkoušet si řídit svůj vůz po uzavřené dráze mimo běžný provoz, navíc za velmi výhodnou cenu. Prokázalo se to i v sobotu 26. října při příležitosti tradičního ukončení závodní sezony The Most AUTOSHOW. „Opět jsme se setkali s obrovským zájmem, prodali jsme bezmála tisíc jízd,“ potvrdila eventová manažerka společnosti AUTODROM MOST Michaela Rosenkranzová.

Při autoshow vyvrcholil i pátý ročník oblíbené soutěže amatérských jezdců na velkém závodním okruhu mosteckého autodromu The Most Challenge. Z absolutního vítězství se radoval Jakub Šimák s vozem Renault Clio, jemuž se podařilo nastřádat 62 bodů. Druhý v pořadí Tomáš Hajšman, jezdící s vozem Porsche Cayman, dosáhl nejlepšího letošního času na jedno kolo 1:48,587 minuty. Přesto v ratingovém systému, který je pro hodnocení v soutěži rozhodující, ztratil na Šimáka 22 bodů. Bronzovou příčku si 27 body zajistil Robert Špáňa s BMW M3.

Šampion The Most Challenge se může těšit na jízdu v okruhovém závodním speciálu OCR. Jeho nejúspěšnější rivalové na druhém a třetím místě se zdarma zúčastní okruhové školy, respektive kurzu sportovní jízdy. Věcné ceny si pak odnesli vítězové jednotlivých vypsaných kategorií N1, N2, N3 a N4.

Psali jsme: Autodrom Most: Evropská série NASCAR dorazí na sever Čech opět v červnu Autodrom Most: Za řidiči z řad seniorů se tým autodromu vypravil do mostecké knihovny The Most Buggyra Speed Festival: závodní truck, speciál OCR i dravé Lamborghini Autodrom Most: Premiérový noční kurz bezpečné jízdy už v sobotu, poslední místa ještě jsou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.