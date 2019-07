Autodrom Most: Děti si osvojovaly zásady správného cyklisty a chodce

Výukový a preventivní program „Na kole jen s přilbou“ táborníky zaujal, aktivně s lektory spolupracovali. Nechyběly ale ani informace o pravidlech, jimiž by se měli řídit chodci.

Mladí cyklisté ve věku od šesti do třinácti let se dozvěděli, jak má být jízdní kolo správně vybavené a jak se na kole bezpečně pohybovat. Nechyběly ani názorné pomůcky včetně bicyklu, přileb, odrazových skel, pumpičky či lahve na vodu. „Děti téma evidentně zaujalo, byly velmi agilní. Oceňujeme jejich znalosti a vědomosti, mají opravdu dobrý přehled,“ nešetřil chválou lektor Patrik Lang.

Děti si vyzkoušely správné nasazení a utažení přilby, upevnily na bicykl odrazová skla. Vyjmenovaly také prvky povinné i nepovinné výbavy cyklisty a kola. „Správně odpověděly i na dotaz, od jakého věku se smí cyklista pohybovat sám na silnici či jakého minimálního věku musí být osoba na malého cyklistu dohlížející,“ doplnil Lang.

Informace získané v učebně pak chlapci a dívky využili na dopravním hřišti na polygonu, kde se pohybují na kolech, koloběžkách a odrážedlech pod dohledem instruktorů či vedoucích. Dodržují přitom pravidla silničního provozu a řídí se dopravními značkami a signály semaforů.

Tým silniční bezpečnosti je značka, pod kterou vykonává od roku 2010 své aktivity obecně prospěšná společnost Bezpečně na silnicích. Jejím hlavním posláním je prostřednictvím vhodných preventivních programů a aktivit přispívat ke snižování výskytu závažných dopravních nehod. Vedle dětí a mládeže se nezisková organizace zaměřuje také na dospělé účastníky silničního provozu.

Autodrom pořádá příměstský tábor už několik let. O letošní tři týdenní turnusy (dva červencové a jeden srpnový) byl mezi rodiči neobyčejný zájem, všechna místa jsou obsazena. „Náš tábor chce chlapce a dívky hlavně bavit a umožnit jim co nejvíce pohybu, zároveň se ale zaměřuje také právě na bezpečnost chodců a cyklistů a jejich správné chování v rušných ulicích. Nácvik modelových situací umožní dobře vybavené dopravní hřiště se značkami, semafory i kruhovými objezdy. Kola, koloběžky, odrážedla a helmy půjčujeme dětem zdarma,“ upřesnila ředitelka polygonu společnosti AUTODROM MOST Veronika Raková.

autor: komerční tisková zpráva