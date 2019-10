Autodrom Most: Evropská série NASCAR dorazí na sever Čech opět v červnu

Promotér NASCAR Whelen Euro Series připravil pro sezonu 2020 několik novinek. Zachovány zůstávají kategorie profesionálních a gentlemanských jezdců, jen původní názvy ELITE 1 a ELITE 2 se mění na EURONASCAR PRO a EURONASCAR 2. Poprvé v příští sezoně se zvyšuje na šest počet play-off závodů s dvojnásobným přídělem bodů, dosud byly bonusově ohodnoceny čtyři závody. Na zbrusu nový americký festival, jež bude doprovázet osmý a devátý závod sezony, lákají pořadatelé okruhu v hlavním italském městě Řím. Finálové závody se pak nově odjedou v polovině října na proslulém německém okruhu v Hockenheimu.

Evropskou sérii NASCAR přivítá v roce 2020 sedm zemí: Španělsko, Velká Británie, Česká republika, Holandsko, Itálie, Belgie a Německo. Kalendář zahrnuje 13 závodů, po dvou na každém z okruhů s výjimkou oválu v nizozemském Venray. Zde je naplánován pro kategorii profesionálních jezdců i gentlemanů vždy jede závod (je vypsaný na 100 kol pro EURONASCAR PRO a na 70 kol pro EURONASCAR 2). Více informací o šampionátu zájemci najdou zde, prodej vstupenek na červnový závodní víkend mostecký autodrom zahájí začátkem prosince.

„Jsme velmi hrdí a šťastní, že můžeme spolupracovat s excelentními partnery, kteří provozují ty nejlepší tratě starého kontinentu. Všichni sdílíme společný cíl nabídnout evropským fanouškům jedinečný zážitek z dráhy založený na poctivém závodění a skvělých amerických zábavních festivalech,“ uvedl generální ředitel NASCAR Whelen Euro Series Jerome Galpin.

Závodní víkend v Mostě nabídne vedle hlavní série NASCAR další zajímavé vložené série, a to zejména závody historických vozů. „Připravujeme také novinky, které by měly fanoušky motoristického sportu pozitivně navnadit k návštěvě našeho areálu. V současné době jednáme s promotéry,“ doplnila obchodní a marketingová ředitelka společnosti AUTODROM MOST Jana Svobodová.

NASCAR Whelen Euro Series je jedinou závodní sérii asociace National Association for Stock Car Auto Racing (NASCAR) mimo severoamerický kontinent, kde se po oválech jezdí nepřetržitě už od roku 1948. Konstrukce všech vozů je identická, jsou poháněné motorem Chevrolet V8 o výkonu 450 koní přes čtyřstupňovou manuální převodovku na zadní nápravu. Piloti nemají k dispozici žádné elektronické pomůcky. Jediné, co se liší, je vzhled karoserie. Týmy měli v letošní sezoně na výběr z modelů Chevrolet SS, Chevrolet Camaro nebo Ford Mustang.

Autodrom postupně zveřejní i další závodní série, které pro sezonu 2020 chystá. Předběžně kalendář nabízí 15 akcí, z toho tři stěžejní závodní víkendy. Vedle NASCAR Whelen Euro Series to bude ve dnech 15. až 17. května mezinárodní šampionát supersportovních vozů ADAC GT Masters a pochopitelně evropský šampionát tahačů Czech Truck Prix. Do Mostu zavítá poosmadvacáté za sebou, a to ve dnech 28. až 30. srpna.

Termíny NASCAR Whelen Euro Series 2020

25. a 25. 4. 2020 Valencia (Španělsko)

6. a 7. 6. 2020 Brands Hatch (Velká Británie)

20. a 21. 6. Most (Česká republika)

11. - 12. 7. 2020 Venray (Nizozemí)

12. - 13. 9. 2020 Vallelunga (Itálie)

3. - 4. 10. 2020 Zolder (Belgie)

17. a 18. 10. Hockenheim (Německo)

