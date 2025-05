Fialu dnes čeká nepříjemné překvapení od Rajchla

Rajchl krátce okomentoval středeční zahájení kampaně koalice Spolu pro podzimní sněmovní volby, přičemž ho prý celá akce náramně pobavila. „Dostat vypískáno už na začátku v Praze, tak to je zárukou toho, že ve zbytku republiky to bude opravdu velká zábava. Těším se třeba do takové Ostravy, tam si pan Fiala určitě užije své,“ prohlásil Rajchl.

„Celý ten spektákl byl opravdu k smíchu, placený komparz, který vykřikoval nějaká hesla, do toho moderování paní Abbasové, která ani nevěděla co chce říci. Pak paní Pazderková, která předvedla nějaký výplod, o kterém asi sama vůbec netuší, co měl znamenat a celý internet se tím královsky baví,“ tvrdí Rajchl.

Pak už prý přišli politici, kteří pronášeli „prázdné floskule“ a následoval „příšerný“ projev premiéra Petra Fialy. „Ten byl směsicí strašení Ruskem, to funguje na ty jejich voliče. Dále pak sebechvály za přínosy pro české občany, které byly naprosto vylhané a vrcholem bylo oznámení, že zkrotil inflaci na dvě procenta, přitom ale kumulativní inflace za dobu vládnutí Fialy je 35 procent,“ vysvětlil s tím, že je to opravdu trapné a k smíchu.

„Potom neustálé volání po dialogu, což mě překvapuje, když šéf jeho strategické komunikace nazývá část národa sviněmi. To asi úplně nesvědčí o tom, že by tito elitáři po dialogu toužili. Naopak, oni se s námi nechtějí bavit, protože vědí, že by v té věcné diskuzi prohráli,“ podotkl Rajchl.

Rajchl nakonec uvedl, že uskupení SPD, PRO, Trikolora a Svobodní má ve čtvrtek akci v Jihlavě, kde shodou okolností bude večer pokračovat tour Spolu a tak se Rajchl na místo vydá, aby vyzkoušel, zda Fiala opravdu stojí o ten dialog. „Ale já o tom pochybuji, protože se bojí,“ dodal lídr PRO.