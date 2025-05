VZP: S kolorektálním karcinomem se léčí téměř každý desátý onkologický pacient

Kolorektální karcinom je u nás každoročně diagnostikován u více než 7 000 lidí a okolo 3 000 pacientů na něj umírá. Onemocnění v prvních fázích často probíhá bez příznaků, a proto je včasný záchyt pomocí screeningu klíčový – až 90 % pacientů může být při včasné diagnóze zcela vyléčeno. Screeningové vyšetření dokáže odhalit přednádorové změny nebo časná stadia rakoviny ještě před tím, než se projeví příznaky.

Screening jako nejlepší prevence, přesto jej Češi vynechávají

Ze zprávy OECD/EU Health at a Glance: Europe 2024 vyplývá, že screeningové vyšetření v Česku navštěvuje zhruba 29 % lidí ve věku 50–74 let, zatímco evropský průměr je 42 % pacientů. Nejlépe jsou na tom v tomto ohledu ve Finsku (77 %) a Nizozemsko (68 %). V Česku se tak jedná o nejméně navštěvovaný ze tří hlavních onkologických screeningových programů (kromě kolorekta ještě mamografický screening a screening cervixu), což potvrzují i statistiky VZP ČR. Na bezplatné vyšetření mají v ČR nárok všichni nad 50 let, vyšetřit se mohou buď testem na okultní krvácení do stolice (TOKS), nebo kolonoskopicky. Kdo vystaví pacientovi na screening žádanku a kde jej mohou vyšetřit, naleznete na stránce Screening karcinomu tlustého střeva a konečníku.

Z průzkumu, který si nechala VZP vypracovat, vyplývá, že jen 55 % Čechů ví, že screening je preventivní vyšetření k odhalení nemocí v časných a léčitelných stadiích. Některé ze screeningových vyšetření podstoupilo podle vlastní odpovědi pouze 30 % dotázaných. Z šetření dále vyplynulo, že se s nádorovým onemocněním v blízké rodině setkala celá polovina respondentů (52 %). Ti, kteří si takovou zkušenost nesou, jsou pak také ochotnější k návštěvě screeningového vyšetření.

Léčba karcinomu kolorekta a náklady VZP

V roce 2024 bylo s kolorektálním karcinomem léčeno 31 296 pacientů a náklady na jejich léčbu dosáhly 2,29 miliardy korun. I přes mírný pokles počtu pacientů oproti předchozím letům náklady každoročně rostou, což odráží vyšší náklady na moderní a účinnější léčbu.

2022 2023 2024 Pacienti 31 715 31 439 31 296 Náklady v Kč v tis. 2 106 512 2 248 566 2 291 400

Různé onkologické formy mělo v roce 2024 přes 332 tisíc klientů VZP a pojišťovna za jejich léčbu zaplatila 23,6 miliardy korun. Mezi nejčastější formy nádorových onemocnění, se kterými se léčili klienti VZP, patřily nádory kůže (80 tis.), prsou (58 tis.) a mužských pohlavních orgánů (56 tis.). Nejdražší je léčba nádorů mízních, krvetvorných a příbuzných tkání, kdy za ni VZP zaplatila v souhrnu přes 5 miliard korun.

v tis. Kč Hlava a krk 7 556 513 371 7 607 607 381 7 796 607 381 Trávicí trakt 44 652 3 429 862 44 513 3 705 832 44 633 3 837 336 Plíce a dýchací ústrojí 16 373 1 727 285 16 616 2 062 458 16 966 2 282 849 Kosti a kloubní chrupavky 1 547 71 281 1 645 101 210 1 590 95 160 Kůže 72 083 958 537 76 438 1 082 073 80 920 1 184 489 Mezotelové a měkké tkáně 2 954 199 072 3 114 208 872 3 183 234 226 Prsa 56 002 2 494 785 57 054 2 874 170 58 027 3 436 674 Ženské pohlavní orgány 19 465 919 387 19 560 1 096 844 19 599 1 251 528 Mužské pohlavní orgány 51 906 2 247 725 53 971 2 557 393 56 598 2 829 960 Močové ústrojí 31 885 1 305 825 32 331 1 414 074 33 012 1 531 482 Centrální nervová soustava a oči 5 048 404 831 5 095 456 863 5 106 421 506 Štítná žláza a žlázy s vnitřní sekrecí 10 280 136 069 10 517 178 872 11 001 174 885 Přesně neurčená lokalizace 12 844 424 141 13 252 461 190 13 172 463 292 Mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně 26 908 4 467 136 27 883 4 982 493 27 883 5 252 499 Mnohočetné samostatné lokalizace 99 1 436 85 1 005 92 1 495 Celkem 314 252* 19 300 743 323 075* 21 790 728 332 823* 23 683 465

* jedná se o počet UOP přes všechny skupiny diagnóz

VZP apeluje na všechny pojištěnce ve věku nad 50 let, aby nezanedbávali prevenci a využili možnost bezplatného screeningového vyšetření kolorektálního karcinomu. Včasný záchyt může zachránit život – vyšetření je jednoduché, bezbolestné a může odhalit onemocnění ve fázi, kdy je plně léčitelné. Více informací o možnostech preventivních vyšetření naleznete ZDE.

