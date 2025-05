Putinova facka Zelenskému i USA. Jak číst vývoj v Istanbulu

Ruský prezident Vladimir Putin v neděli navrhl přímé rozhovory s Ukrajinou, načež se začalo plánovat čtvrteční ukrajinsko-ruské jednání v Istanbulu s účastí vyjednavačů Spojených států. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že bude na Putina v Istanbulu čekat, ačkoli šéf Kremlu nikdy nedal najevo, že by měl v úmyslu na jednání odcestovat. Anketa Bude-li vládu sestavovat hnutí ANO, kterého partnera v ní chcete vidět nejvíce? SPD a spol. 57% STAČILO! 32% Motoristé sobě 6% ODS 0% STAN 2% SOCDEM 0% Nechci, aby vládu sestavovalo ANO! 3% hlasovalo: 4409 lidí

Pokud by se oba prezidenti sešli, v plánu byl i příjezd Donalda Trumpa, který by se připojil k americké delegaci v čele s vysokými vyslanci Stevem Witkoffem a Keithem Kelloggem a ministrem zahraničí Marcem Rubiem.

Z takového setkání ale nakonec sešlo. Zelenskyj prohlásil, že přijede pouze v případě, že se zúčastní i Vladimir Putin. Ten podle středečního vyjádření Kremlu do Istanbulu neodcestuje. Do Turecka neodcestuje ani ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.

Ve středu pozdě večer Kreml oznámil, že Moskvu bude zastupovat na přímém jednání mezi vedoucími představiteli Ukrajiny a Ruska prezidentský poradce Vladimir Medinskij, který už Moskvu zastupoval při prvním pokusu o rozhovory v Istanbulu v březnu 2022.

Kromě Medinského budou Rusko podle informací Euronews zastupovat náměstek ministra zahraničí Michail Galuzin, náměstek ministra obrany Alexandr Fomin a Igor Kosťukov, šéf ruské vojenské rozvědky (GRU).

Schůzky se nakonec nezúčastní ani Zelenskyj, který zůstane v Ankaře, kde měl jednání s tureckým prezidentem Recepem Erdoganem.

Novinářka Lucie Sulovská tvrdí, že bylo od začátku nemyslitelné, aby Vladimir Putin na výzvy Zelenského reagoval a na rychle svolanou schůzku opravdu přijel. „Putin samozřejmě do Istanbulu jet nemohl, ze svého pohledu by tím legitimizoval člověka, o němž se v Rusku 3 roky tvrdí, že je to nacista, fašista, diktátor, vrah ruských dětí, uzurpátor ukrajinských lidí, nelegitimní vůdce kyjevského režimu, narkoman a šašek, a věří tomu vesměs i lidi, kteří jinak moc válku nepodporují. S někým takovým se samozřejmě Vládce náš, slunce naše jasné setkat nemůže, natož jen proto, že si to dotyčný momentálně usmyslel,“ má jasno Sulovská.

Fakt, že na setkání ale nedorazí ani ministr zahraničí Sergej Lavrov pak podle ní ukazuje, že Rusko jednání nebere příliš vážně a spíše chce uštědřit Ukrajincům i Američanům políček. „Kdyby ovšem myslel jednání byť jen trošičku vážně, pošle tam šéfy diplomacie, ministry, tedy aspoň Lavrova s Ušakovem, to by bylo důstojné zastoupení, nakonec USA (Ukrajinci Rusy nezajímají, to pro ně není partner k jednání, jediní relevantní tam pro ně jsou Američané) taky poslali svého ministra zahraničí,“ říká Sulovská.

Že jednání povede Vladimir Medinskji prý vysílá zprávu ukrajinské straně, že měla přistoupit na istanbulské dohody z roku 2022, protože Rusko ze svých požadavků neustoupilo ani o píď. „Je to přesné složení delegace vyjednávající v Istanbulu na jaře 2022. Takže je to políček – stálo vám to za to, vy tupci, jsme teď na stejném místě jako před třemi lety, ve stejném složení a jediné, co se změnilo, je, že dnes máme větší požadavky v důsledku ,nové územní reality'. To je vzkaz Ukrajincům,“ je přesvědčená Sulovská.

Ve složení ruské delegace je ale podle ní i vzkaz Spojeným státům. „Totální výsměch. Poslat směs nižších státních úředníků s Vladimirem Medinským v čele, to je opovážlivost, totální diplomatická facka, vlastně drzost, v níž jsem skoro nevěřila,“ diví se Sulovská.

Medinskyj totiž fakticky ani nemá žádnou veřejnou funkci a je známý spíše jako ideologický historik. „Před lety byl ministrem kultury, dneska už jenom píše svoje historické traktáty a učebnice dějepisu. Je to ideolog a radikál (mimochodem rovněž rodák z Ukrajiny, takových je ruská politika plná), takový ten ryzí ideolog, co nesnáší Lenina a chce odstranit mrtvolu z mauzolea proto, že oslabil Velké Ruské Impérium. O Ukrajině si samozřejmě myslí, že jde o polsko-německý výmysl určený k podkopání Ruska. Opravdu vyjednavač kompromisu, to nemůžu říct,“ nechápe Sulovská a dodává, že Rusko si ze všech zúčastněných jen dělá srandu a testuje, kam až může zajít.

S tím, že prezidentský poradce Medinskij je fakticky jen ideolog velkých ruských dějin a ani není zmocněn podepisovat jakékoliv dohody, souhlasí politolog Jan Šír z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

„Je určitě jedním z čelních ideologů ruského fašismu. Je to člověk, který se silně angažuje zejména ve falšování historie a předávání hlavních ideologických narativů spojených s ruskou exkluzivitou a velikostí mladším generacím,“ říká Šír v rozhovoru pro Český rozhlas.

Medinskij je podle něj člověk, který na veřejné scéně patří mezi výrazné figury, ale nemá žádnou moc. „Nakolik reálně rozhoduje o tom, jak bude vypadat aktuální válečná mašinérie, tím si jist nejsem. A vzhledem k tomu, že nemá oficiální pozici, tak samozřejmě nemůže mít ani kompetence cokoliv podepisovat,“ tvrdí Šír.

