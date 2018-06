Autodrom Most: Najde Petr Fulín nového evropského šampiona?

05.06.2018 16:32

Oblíbenou soutěž amatérských jezdců The Most Challenge na velkém závodním okruhu mosteckého autodromu, která pokračuje ve čtvrtek 7. června od 16:30 do 18:00 hodin, zpestří přítomnost trojnásobného vítěze evropského poháru cestovních vozů (FIA ETCC) Petra Fulína. „Petr bude sledovat jednotlivé soutěžící při jejich ostrých kolech na dráze s cílem vyhledat nové talentované okruhové jezdce. Ve hře je nabídka svezení v cupové Octavii a případně i pomoc se získáním závodní licence,“ upřesnil obchodní manažer pro sport společnosti AUTODROM MOST Jakub Krafek.