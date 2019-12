Autodrom Most: Půlmaraton odstartuje sezonu vytrvalostních běžeckých závodů

„Podařilo se nám získat silného partnera, kterým je město Most. Má s pořádáním běžeckých závodů letité zkušenosti, což nám určitě pomůže při organizaci. Chceme, aby akce byla pro zúčastněné ještě atraktivnější a zajímavější,“ upřesnila ředitelka polygonu společnosti AUTODROM MOST Veronika Raková.

The Most HALFMARATHON odstartuje v sobotu 22. února 2020 v 11:00 hodin. Půlmaraton měří 21,0975 kilometru, časový limit pro dokončení závodu jsou čtyři hodiny. Běžci jsou rozděleni do šesti věkových kategorií: muži do 39 let a nad 39 let, ženy do 39 let a nad 39 let a muži a ženy nad 59 let. K loni zavedené kategorii tříčlenných družstev přibyde novinka. Je jí kategorie pro vozíčkáře a handbikery, kteří neplatí startovné. Zájemci se mohou přihlásit na portálu Stopnito.cz.

Právě kategorie tříčlenných družstev je šancí pro ty, kteří si na celou trasu netroufnou, nebo se chtějí začátkem roku rozběhat volněji. „Pokud někdo nemá partnery do trojice, může se do závodu v kategorii družstev přihlásit sám. Poběží tak zhruba sedmikilometrový úsek. Zvolí si zároveň, zda první, druhý nebo třetí. Portál Stopnito.cz tuto aplikaci spustí ve středu 4. prosince,“ vysvětlila Raková.

Startovné činí 400 korun, zahrnuje také startovní číslo a občerstvení na trati a po doběhnutí do cíle. Každý účastník běhu získá originální hliněnou medaili vyrobenou klienty chráněné dílny Arkadie. První tři nejrychlejší běžci ve všech věkových kategoriích a také první tři štafety si rozdělí poháry z chráněné dílny Arkadie a věcné ceny. Odměna čeká pochopitelně i na nejlepší handicapované závodníky.

Objeví se také známé tváře z motoristického sportu. „Role vodiče se ujme stejně jako loni motocyklový jezdec Jakub Smrž, který nedávno ukončil závodní kariéru. Svět rychlých silničních motocyklů ale neopustil, nyní se věnuje výchově talentovaných nadějí. S dalšími známými jezdci jednáme,“ dodala Veronika Raková.

Druhý ročník The Most HALFMARATHON ozdobily hned dva rekordy. Podařilo se překonat počet startujících z premiérového ročníku, když se závodu zúčastnilo 153 mužů a žen. Další metu pokořil absolutní vítěz půlmaratonu Jan Sokol ze Sokolova, který trať zdolal v čase 1:12,47 hodiny. Nejlepší čas tak vylepšil o 4,61 minuty.

