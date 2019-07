BESIP: Dopravní situace v okolních státech o víkendu 19. až 21.7.

Nejen ve směru k moři tedy bude plno, ale i na cestě na zpět. Velmi mnoho turistů je již na cestě na zpět. Pokud nechcete uvíznout v zácpě, měli byste zvolit alternativní cestování přes pracovní týden.

Oprava dálnic ve Vídni

Od sobotní 20 hodiny do pondělní 5 hodiny ráno bude probíhat oprava sjezdů a nájezdů na velké křižovatce dálnic A21 a S1 na jihu Vídně.

Opravovat se bude i Práterský most na dálnici A23 ve směru do ČR. Během těchto oprav bude uzavřen levý jízdní pruh. Opravy tam skončí v neděli 21.7.

Poškozená vozovka v Chorvatsku

Na dálnici A1 je ve směru ze Záhřebu na Split, Makarskou a Dubrovník poškozená vozovka mezi tunely Krpani a Sveti Rok. Rychlost je tam kvůli tomu až do odvolání omezena na 100 km/h.

Záchranná ulička je důležitá

Nejen v ČR nezapomínejte na vytváření záchranné uličky pro vozidla IZS a správců komunikace. V ČR vám za její nevytvoření a zablokování vozidla IZS hrozí pokuta až 2 500 Kč, v Rakousku až 2180 Eur (55 800 Kč) a v Německu 320 Eur (8 200 Kč) + zákaz řízení až na 1 měsíc.

Podrobné informace o dopravních omezeních na hlavních trasách směrem na Jadran naleznete v interaktivní mapě BESIP (ZDE).

