BESIP: Prázdniny jsou nejrizikovějším obdobím roku, BESIP připravil mapu tras na Jadran

Prázdninové cesty mají řadu úskalí. Nezvyklou délku trasy, neznámé silnice, které mohou být neúměrně přeplněné, odlišnosti v dopravních předpisech, velké riziko dopravních kolon a oprav komunikací, snahu být v cíli co nejrychleji, i nahromadění únavy a stresu z návalu práce před dovolenou. Pro prázdniny jsou typické tragické nehody z únavy a nepozornosti. Další příčinou bývá i přecenění vlastních sil a schopností.

„V průběhu prázdnin zemřelo na našich silnicích v roce 2017 101 osob a v roce 2018 119 lidí. Je tedy patrné, že loňské léto bylo tragičtější než rok předtím. BESIP připravil kampaň Letní cesty, která řidičům pomůže v plánování trasy. Intenzivně budeme připomínat také pravidla chování v dopravních omezeních – vytváření uličky pro záchranáře a střídavou jízdu. Začátkem prázdnin spustíme kampaň zaměřenou speciálně na motorkáře,“ říká vedoucí oddělení BESIP ministerstva Tomáš Neřold.

Nejrizikovější dny v létě

Za nejrizikovější víkend v celých prázdninách nejen BESIP, ale i ostatní zahraniční odborníci zabývající se dopravou považují 2. až 4. 8. 2019. V tento víkend se jede Velká cena Moto GP v Brně, Velká cena Formule 1 v Maďarsku a navíc začíná druhý turnus dovolených v největších spolkových zemích v Německu a již pravidelně kolabuje doprava na hlavních tazích v Evropě.

Řidiči by se měli připravit na problematický začátek letních prázdnin, jelikož se od 28. do 30. 6. koná Velká cena Formule 1 v Rakousku.

Kampaň BESIP – Letní cesty

Interaktivní mapu zobrazující pět tras směřujících do istrijské Puly a dalmatské Makarské riviéry naleznou řidiči na webu www.ibesip.cz pod hlavičkou kampaně „prázdninové cesty“. Mapa bude pravidelně aktualizována a kromě dopravních omezení upozorní také na mimořádně navštěvované akce s dopadem na dopravu. Mimo to BESIP bude informovat na svém Twitteru o aktualitách na trase na Jadran a vždy před víkendem zašle médiím shrnutí možných komplikací o nastávajícím víkendu.

Na těchto trasách čeká na řidiče několik dopravních omezení. První potkají již v Česku na D1, D2, I/3, I/38 a I/52. Další je zdrží v Rakousku ihned za hranicemi a kolem Štýrského Hradce, ve Slovinsku probíhají demoliční práce na starých nevyužívaných mýtnicích do poloviny prázdnin a dopravní omezení řidiče letos nemine ani v Chorvatsku kolem Rijeky.

Jadranská silnice mezi Koperem a Izolou je od roku 2017 trvale uzavřena a objízdná trasa vede přes silnici H6.

Slovinský správce dálniční sítě dostavěl chybějící část dálnice A4 mezi městem Ptuj a hraničním přechodem Macelj mezi Slovinskem a Chorvatskem.

Pro turisty cestující do italského letoviska Bibione nastane jedna velká komplikace těsně před cílem. Mezi městy Palmanova a Portugruaro stavbaři opravují dálnici A4 a opravy budou trvat až do roku 2021. Tedy je to velmi podobný stav jako naše modernizace D1. Důsledkem toho je velké přetížení a prodloužení čekací doby v obou směrech.

Po zřícení mostu v italském Janově v srpnu 2018 je dálnice A10 stále uzavřena a výsledkem jsou dlouhé objížďky a dopravní zácpy. Motoristům, kteří nechtějí cestovat přímo do Janova radíme, aby se místu vyhnuli.

Pro ty, kteří budou cestovat do Řecka nebo Turecka, tak doporučujeme se vyhnout jižnímu obchvatu E75 města Bělehrad a místo toho použít dálnici E70. Obchvat je zatím jen částečně rozšířen a zatížen těžkou nákladní dopravou a v dopravních špičkách se tam tvoří kolony.

Pokud jedete ve směru na bulharské město Sofia, tak dálnice A4 (Nis – GÜG Kalotina) bude dostavěna nejdříve na konci tohoto roku.

Aktuality a zajímavosti v zahraničí

V rakouských městech Linz a Wals testují odbočení na červenou. Zatím se však jedná pouze o německý model plechové šipky.

V Chorvatsku pak ministerstvo dopravy ve spolupráci s policií zpřísnilo sankce za nejzávažnější přestupky. Jde hlavně o překročení maximální povolené rychlosti, nezastavení na červenou a telefonování při řízení bez hands-free sady.

Od 1. července 2019 musí být dětská sedačka v italských vozech vybavena speciálním alarmem. Toto zařízení má zabránit tomu, aby rodiče děti ve vozidle nezapomněly. Tato povinnost se vztahuje jen pro vozidla registrovaná v Itálii. Můžete být tedy klidní, ale pozor při pronájmu vozidla nebo zápůjčce od známého.

Pro jízdu v Itálii platí u každého motorového vozidla nesoucího jízdní kola na přídavném držáku za vozidlem povinnost označit tento držák výstražnou šrafovanou deskou o velikosti 50 x 50 cm. Označit je potřeba i prázdný nosič.

autor: Tisková zpráva