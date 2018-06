BESIP: Očekávaný víkendový provoz na cestách do zahraničí

O víkendu 30.6. - 1. 7. 2018 začínají letní prázdniny nejen v České republice, ale také ve východním Rakousku, v pěti německých státech (Brémy, Dolní Sasko, Sasko-Anhaltsko, Sasko a Durynsko), na Slovensku a v Polsku. Na evropské silnice se tak vydá první velká várka turistů. Zkušenosti z posledních let ukázaly, že ačkoliv se očekává silná doprava na tranzitní trase ze severu na jih, tak tento víkend již nebývá tak kritický jako v minulosti.

Informace o dopravních omezeních a dalších komplikacích na cestě z České republiky směrem na Jadran naleznete na webu www.ibesip.cz, kde BESIP připravil aktualizovanou mapu problematických míst.

Tři víkendové akce v Rakousku

Nedaleko města Spielberg, severovýchodně od Štýrského Hradce, se o tomto víkendu jede velká cena Formule 1, kam zamíří několik desítek tisíc fanoušků motoristického sportu. V neděli 1. července se v Klagenfurtu koná tradiční závod Ironman a kvůli tomu budou uzavřeny všechny silnice jižně od jezera Wörthersee. Ve Vídni se jede další závod rakouského mistrovství v silniční cyklistice, které výrazně omezí dopravu v centru města a částečně uzavře ulici Höhenstrasse. Dobrou zprávou pro řidiče cestující na jih naopak je odstranění dopravního omezení na průtahu Vídní, kde se několik měsíců opravoval most.

V Německu mohou jezdit kamiony

V Německu zatím neplatí prodloužený zákaz jízdy nákladních vozidel o víkendu. Ten začne platit až od příští soboty 7. července.

Francie mění rychlostní limity

Ve Francii začíná od neděle platit změna rychlostních limitů na všech silnicích mimo dálnice a středově dělené komunikace. Ze současných 90 km/h se maximální povolená rychlost snižuje na 80 km/h.

Hraniční kontroly

Kontroly na hranicích mohou také hrát velkou roli v tvorbě kolon na evropských dálnicích a silnicích. Mezi nejohroženější tahy řadíme německé dálnice A3 (Linz – Pasov), A8 (Salzburg - München), A93 (Kufstein - Rosenheim), rakouské dálnice A4 (Wien - Budapest), A9 (Graz - Maribor) a hraniční přechody mezi Slovinskem a Chorvatskem.

Přechody do Chorvatska

Stále větší množství českých turistů se snaží hledat, jak přejet jinou cestou Slovinsko – Chorvatské hranice. Jenže ne každý hraniční přechod je určen pro přejezd turistů. Seznam možných hraničních přechodů naleznete ZDE

Doporučení BESIP

Před cestou by se řidič měl informovat o dopravním zatížení na plánované trase a případně zvolit některou jinou variantu, či zakalkulovat do cesty možná zdržení. Dalším doporučením je dodržovat pravidla silničního provozu dané země. Pomůžete tak bezpečnosti cestování a vyhnete se pokutě, které už chodí i do ČR.

