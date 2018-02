Biskup požehnal osmé velikonoční várce Pilsner Urquell pro papeže

Emeritní plzeňský biskup František Radkovský dnes požehnal velikonoční várce plzeňského zlatého ležáku Pilsner Urquell. Po pěti týdnech zrání se část velikonočního piva vydá na 1300 km dlouhou cestu do Vatikánu k papeži, který spolu s ním obdrží také tematický dar. Pivovar tak „zlatou zásilkou“ pro papeže navazuje na tradici starou více než sto let a Pilsner Urquell se zúčastní velikonočních oslav přímo v srdci Říma.

Emeritní plzeňský biskup František Radkovský dnes ve varně plzeňského pivovaru požehnal velikonoční várce i surovinám, ze kterých se Pilsner Urquell již více než 175 let vaří. Požehnána byla již historicky první várka Pilsner Urquell, kterou uvařil sládek Josef Groll v roce 1842. Část piva z velikonoční várky po pěti týdnech zrání poputuje do Vatikánu, kde ho technický ředitel Plzeňského Prazdroje Diarmaid De Búrca a starší obchodní sládek Václav Berka předají papeži Františkovi. Pilsner Urquell tak pokračuje v tradici, která má své kořeny na konci 19. století, kdy si papež Lev XIII. nechal posílat plzeňský ležák na doporučení svých lékařů. Do Vatikánu letos kromě dřevěného soudku s požehnanou várkou poputuje i 2018 lahví plzeňského ležáku. Pilsner Urquell je jediné české pivo, které je pravidelně zasíláno do Vatikánu právě u významné příležitosti velikonočních svátků.

„Jsem hrdý na to, že plzeňské pivo se jako reprezentant České republiky zúčastní velikonočních oslav přímo v centru křesťanského světa,“ říká emeritní plzeňský biskup František Radkovský.

Společně s pivem posílá plzeňský pivovar i tematický dar pro papeže. Letošní rok se nese ve znamení několika významných výročí – mimo jiné sto let od konce první světové války i sto let od vzniku svobodného a demokratického Československa. Tato výročí připomene i velikonoční dar pro papeže, který bude letos vyroben z mědi – tedy kovu, který má pro plzeňské pivo i pro pivovar velký význam. Pilsner Urquell se od roku 1842 totiž vaří výhradně v měděných varnách s přímým otopem, které přispívají k nenapodobitelné kvalitě a chuti plzeňského ležáku, který inspiroval více než 70 % veškerého piva, které se po světě dnes vaří.

„Měď je pro nás symbolem historie plzeňského pivovaru i záruky vysoké kvality našeho piva. V dějinách pivovaru proběhlo několik pokusů o změnu varního postupu, ale vždy se nám podařilo uhájit vaření plzeňského ležáku v měděných varnách podle původního postupu,“ dodává starší obchodní sládek Václav Berka. Měkká plzeňská voda, žatecký chmel a světlý ječný slad společně s tradičním výrobním postupem jsou základem vysoké kvality a světové proslulosti zlatého ležáku. Dar pro papeže bude odhalen při slavnostním vypravení velikonoční várky piva z Plzně do Vatikánu 23. března.

Velikonoční pivo pro papeže bude do Vatikánu slavnostně vypraveno 23. března a předáno papeži spolu s darem při audienci na Svatopetrském náměstí 4. dubna.

V minulém roce papež obdržel unikátní desetikilový zvon, vyrobený ve zvonařské dílně na Slovensku, letošní dar z mědi bude také vyroben na Slovensku.

S celkovým prodejem téměř 11 milionu hektolitrů v kalendářním roce 2016 (včetně licenčních výrob v zahraničí) a s exportem do více než 50 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj, a. s., předním výrobcem piva v regionu a největším exportérem českého piva.

Psali jsme: Plzeňský centrální obvod podepsal smlouvu o spolupráci s Plzeňským Prazdrojem Plzeňský Prazdroj: Značkový koncept Pilsner Urquell Original Restaurant má třicátý přírůstek Na padesát tisíc lidí z Česka i ze světa přijelo do Plzně oslavit 175. výročí světově proslulého českého ležáku Nejlepším výčepním plzeňského piva se stal Miroslav Štych, trofej zůstává v Plzni

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva