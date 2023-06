Blanarovičová s Jeníkovou a France s Baťkem se odrovnali v Rakousku

reklama

Všichni zmínění se setkali v rakouském městečku Niedernsill v hotelu Oberwirt, odkud každý den vyráželi na dojednaná výletní místa. Hotel je uzpůsoben českým turistům a cyklistům. Majitel je totiž také Čech pocházející původně z Olomouce a personál je také český, což všem usnadňuje místní pobyt.

No a druhým dnem už započalo alpské výletování a tak herci a zpěváci navštívili třeba soutěsku Sigmund Thun Klamm, kde uvidíte krásné vodopády v soutěskách a po té se vydali na malé občerstvení do místních kopců do restaurace Almmirtshcarf. Po přejezdu do města Kaprun si někteří vyzkoušeli i bobovou dráhu.

Další dny se vyrazilo například lanovkou na Smaragdbahn s návštěvou místní restaurace Wildkogel Alm, ale také do soutěsek Taxenbach – Kitzlochklamm, kde bylo možné opět vidět nádherné vodopády, ale i pro zdatnější turisty feratty. Bylo možné vidět i horský štít Dorgasteiner, odkud všichni vyrazili cca 15 km směrem dolů a proto bylo pro všechny milou odměnou koupání v termálech Alpenland, odkud jsou vidět z venkovního bazénu alpské štíty. Další zastávkou byl hrad Honensalzburg, kam vyšlápli všichni čeští účastníci pěšky, vyslechli si výklad o historické památce z překladačského „telefonu“ v češtině a dolu se svezli opět lanovkou. Další zastávkou, byly tajuplné a magické soutěsky Liechtensteinklamm.

Interpreti se v hotelu Oberwirt také setkali i s 35 starostmi a místostarostmi z moravské Hané a tak pro ně vlastně vznikl takový malý improvizovaný koncert, který se díky starostům nesl ve velmi přátelském duchu až do pozdní půlnoci.

A koncert pro všechny přítomné české, ale i rakouské diváky proběhl posléze i v pátek a to pro všechny zdarma, což bylo vlastně úkolem již od počátku s cílem propagace české kultury, cestovního ruchu a znovu potkávání se mezi spoluobčany ČR a Rakouska.

Letošní loučení bylo opravdu zase velmi dojemné, ale už teď se ví, že příští půlkulatý 5. ročník proběhne od neděle 2. června – neděle 9. června 2024 a tak, kdo by chtěl zažít opravdu zážitkový týden v Rakousku s českými herci a zpěváky, je srdečně zván.

4. ročník V.I.P. Press tripu „Jedeme dál…“ České Alpy Rakousko ZDE.

