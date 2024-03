ČEZ Akademie má namířeno do Chebu a Karlových Varů

18.03.2024 13:04 | Tisková zpráva

Poradenství a různé inspirace „jak na to“ nabízí i letos putovní ČEZ Akademie. Již 19. března zamíří do Zákaznického centra Skupiny ČEZ v Chebu a o den později do Karlových Varů. Na obou místech si mohou zájemci například nechat zkontrolovat správnost nastavení záloh, nebo probrat možnosti, jak uspořit co nejvíc za energie. Odborníci jsou také připraveni s nimi prokonzultovat vše ohledně fotovoltaiky i tepelného čerpadla, budou je také informovat o nejběžnějších praktikách energošmejdů. Přednášky, odborné poradenství, osobní konzultace – to vše je určeno pro širokou veřejnost zdarma bez ohledu na to, zda se jedná o zákazníky ČEZ či nikoliv.