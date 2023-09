ČEZ Akademie v Plzni poradí, jak na úspory energií

21.09.2023 19:02 | Tisková zpráva

Dozvědět se o možnostech, jak co nejlépe ušetřit za energie, zkonzultovat pořízení fotovoltaiky či tepelného čerpadla, nebo se poradit, jak co nejlépe nastavit zálohy, aby zbytečně nevznikal nedoplatek. S tím vším pomohou zájemcům odborníci z ČEZ Akademie během roadshow, která se zastavuje tento týden v Plzni. Kromě osobního poradenství budou pro širokou veřejnost připraveny také přednášky o aktuální situaci v energetice. Roadshow ČEZ Akademie se v Plzni uskuteční ve čtvrtek 21. a pátek 22. září, a to vždy od 9 do 16 hodin v Zákaznickém centru ČEZ v Guldenerově ulici.