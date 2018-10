ČEZ Distribuce, a.s. a Energotrans, a.s. obhájily „Bezpečný podnik“

V ČEZ Distribuci navazují energetici na činnost svých regionálních předchůdců, kteří první titul získali již v roce 1997. Samotná ČEZ Distribuce obdržela první osvědčení „Bezpečný podnik“ v roce 2009. Letos tedy toto ocenění získala společnost již po čtvrté.

„Z ocenění máme upřímnou radost, zasloužil se o něj celý tým spolupracovníků. Potvrdili jsme tak vysokou úroveň integrovaného řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany i ochrany životního prostředí. Splněním požadavků deklarovaných v tomto motivačním programu, jsme dali jasně najevo nejen našim zaměstnancům, ale i veřejnosti, že bezpečnost patří mezi naše priority a je nedílnou součástí naší firemní kultury,“ říká Martin Zmelík, generální ředitel ČEZ Distribuce.

Také v Energotrans měli během léta napilno. „V rámci auditu bylo prověřeno naplnění požadavků v oblastech BOZP, požární ochrany a hygieny práce, dále v oblastech podnikové dokumentace a systému řízení bezpečnosti práce, v zajištění pracovních podmínek zaměstnanců, dále plnění normativních a legislativních požadavků u vyhrazených technických zařízení a v neposlední řadě byly provedeny kontrolní pochůzky na vybraných pracovištích zaměstnanců v naší společnosti. Díky společnému úsilí všech zúčastněných zaměstnanců lokalita obstála a Energotrans, a.s. obhájil titul Bezpečný podnik na období dalších tří let,“ dodává Miroslav Krebs, ředitel pro Správu a Integraci Energotrans,a.s.

Program „Bezpečný podnik“ je jedním ze způsobů, jak implementovat systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do celkového managementu a docílit tak vyšší úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví. Program byl vyhlášen Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Státním úřadem inspekce práce již v roce 1996. Držitel ocenění je povinen, kromě jiného, provést každoročně kompletní vnitřní audit. Oblastní inspektorát práce u oceněného právního subjektu po dobu platnosti certifikátu provádí namátkovou prověrku, která je zaměřena zejména na změny, které nastaly buď v podmínkách hodnocení, nebo které proběhly za uplynulé období v právním subjektu. Ocenění se uděluje každý rok s platností po dobu tří let, a to podnikům, které splnily podmínky programu. V České republice se prokazuje aktuálně platným osvědčením "Bezpečný podnik" 79 společností.

„Je nutné upozornit, že letošní obhajoba nebyla, vzhledem k fúzi společností ČEZ Distribuce a ČEZ Distribuční služby, vůbec jednoduchá. Prověření zavedeného systému „Bezpečný podnik“ proběhlo v rámci sedmi desítek kontrol během prvního pololetí, a to jak s inspektory OIP, tak ze strany HZS či KHS. Předně díky výborné práci našich zaměstnanců společnost ČEZ Distribuce obstála při prověřování nastaveného systému a obhájila tak certifikát „Bezpečný podnik. Každá obhajoba nás obohacuje o cenné zkušenosti, které úročíme v prevenci. Její zásluhou zůstáváme v optimální kondici pro řízení náročného procesu bezpečnosti,“ dodává bezpečnostní ředitel ČEZ Distribuce Radomír Valica.

Psali jsme: ČEZ Distribuce: Vynálezce bleskosvodu láká olomoucké studenty k zájmu o elektro obory ČEZ Distribuce: Jedličkův ústav Liberec navštívil zámek ve Velkém Březně ČEZ Distribuce: Králem distribuční maturity se stal domácí Michal Procházka ČEZ Distribuce dokončila výstavbu rozvodny 110 kV v průmyslově zóně Triangle

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva