ČEZ Hradec Králové: Student z Liberce se stal vítězem Distribuční maturity

Studenti si během tří dnů osvojí znalosti a dovednosti, které jim pomohou nejen u maturity, vysokoškolského studia, ale i na samém začátku jejich pracovní kariéry. Více informací naleznete na www.kdejinde.cz.

Distribuční maturita tentokráte probíhala v Hradci Králové, přičemž teoretické výklady i praktické ukázky absolvovali účastníci například v Informačním centru malé vodní elektrárny Hučák a na rozvodně Neznášov. Třicet středoškoláků tak získalo teoretické a praktické znalosti, znalosti, které se jim budou hodit nejen při závěrečném vědomostní testu, ale i v praktickém životě.

„Spojení přednášek našich odborníků a dlouholetých praktiků s exkurzí do transformovny a ukázkami prací přímo v terénu, je tou nejlepší cestou, jak přiblížit středoškolákům to, s čím se během budoucí praxe mohou setkat. Proto jsme již popáté pozvali žáky z partnerských škol do Hradce Králové, aby zde absolvovali svou distribuční maturitu,“ uvedl Martin Klacián, náborový specialista z Útvaru strategický nábor Skupiny ČEZ. Jak dodal, všichni tak mají jedinečnou možnost získat zcela konkrétní představu o činnostech v jednotlivých úsecích distribuce energie. „Dozvěděli se například zajímavosti z provozování sítí vysokého a velmi vysokého napětí, něco o diagnostice, měření a dispečerském řízení distribuční soustavy. V praxi také viděli, jak funguje rozvodna, co obnáší práce pod napětím či vytyčování podzemního vedení.“

Samozřejmostí maturity je pak závěrečný test, u něhož rozhodují nejen rychlost, ale především správné odpovědi. Ten, kdo získá nejvíce bodů v nejkratším čase, se pak stane králem všech maturantů

„Distribuční maturita se kromě Hradce konala také v Ostravě a na Kladně,“ upřesňuje Martin Klacián.

„Energetické maturity“ Skupiny ČEZ, ať již jsou zaměřené na klasickou či jadernou energetiku, případně distribuci vyrobené elektrické energie, probíhají již dvanáctým rokem. Vždy se jedná o třídenní program s odborníky se semináři a praktickými ukázkami určený vybraným žákům z partnerských škol Skupiny ČEZ zaměřených na elektrotechniku a energetiku. Kromě Distribuční maturity, která se koná na Kladně, v Ostravě a Hradci Králové, jsou to ještě Energetická maturita zaměřená na klasickou energetiku (v Elektrárně Tušimice) a Jaderné maturity (Temelín či Dukovany).

Distribuční maturity v Hradci Králové se zúčastnili vybraní žáci z 9 středních škol v Hradci Králové, Liberci, Dobrušce, Pardubicích, Kutné Hoře, Nymburce, Novém Bydžově a Žďáru nad Sázavou a Humpolci. O akci je každoročně mezi žáky vysoký zájem, a i proto o účastnících rozhodují pedagogové oslovených středních škol. Zúčastnit se mohou z každé jen nejlepší žáci. Jak se většina z přítomných shodla, díky třídennímu poznávání už nyní lépe chápou, jak vše kolem distribuce elektrické energie funguje. Hlavně účastníci ze čtvrtých ročníků, které za chvíli čeká opravdová maturita, si pochvalovali nabyté znalosti.

„Zatím jsme se pokaždé setkali s tím, že více než třetina studentů by ráda opravdu v budoucnu měla co dočinění s energetikou a více než polovina by ráda na některou z technických vysokých škol. Fandíme jim. Mladou krev česká energetika každopádně potřebuje. Věříme, že po skončení studia, většina z nich opravdu zakotví v oboru, bez ohledu na to, v jaké to bude energetické společnosti. Samozřejmě budeme jen rádi, když se rozhodnou pro nás,“ poznamenal Karel Kohout, ředitel úseku Provoz ČEZ Distribuce. S jeho slovy souhlasil i Tomáš Murtinger, ředitel úseku Finance a správa ČEZ Distribuce: „Zvláště teď, kdy se potýkáme s generační obměnou prakticky u všech energetických a dalších technických profesí.“

Oba ředitelé vedli se studenty závěrečnou besedu a zároveň jim předávali diplomy za účast a absolvování testu.

Po absolvování vědomostního testu se králem Distribuční maturity 2018 stal Michal Svárovský ze SPŠSE a VOŠ Liberec. Druhý skončil Jan Drška ze SPŠ elit Dobruška a třetí příčku obsadil David Řehák ze SPŠ,SOŠ a SOU Hradec Králové. Ostatní rovněž prospěli, ovšem nějaká ta chybička jim ubrala potřebné body, případně se s odevzdáním vyplněného testu, byť jen o vteřiny, zpozdili za třemi nejlepšími. Noví maturanti převzali diplomy a ocenění z rukou členů představenstva ČEZ Distribuce, a.s. Ing. Karla Kohouta, ředitele úseku Provoz a Ing. Tomáše Murtingera, ředitele úseku Finance a správa.

autor: Tisková zpráva