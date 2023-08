ČEZ: Infocentra hlásí rekord, 89 tisíc návštěvníků za první pololetí

reklama

Infocentrum umístěné v historické secesní budově Malé vodní elektrárny Hučák v centru Hradce Králové poutavou formou představuje principy a možnosti energetických zdrojů založených na využití síly vody, větru, slunce, biomasy a geotermální energie, současně nabízí exkurzi v prostorách historické více jak stoleté plně funkční malé vodní elektrárny.

„Těšit se můžete na interaktivní exponáty, laboratoř s pokusy i virtuální realitu! Na své si ale přijdou také fanoušci historie. Elektrárna Hučák zásobí své okolí elektřinou již od roku 1912. Nechybí proto historické exponáty dokumentující tradici využívání obnovitelných zdrojů a samozřejmě ani návštěva původní strojovny elektrárny,“ upřesňuje Šárka Lapáčková Beránková, mluvčí Skupiny ČEZ.

Populární jsou i další infocentra a elektrárny Skupiny ČEZ, které můžete navštívit.

Hitem prvních šesti letošních měsíců byly opět oblíbené bezemisní elektrárny. Přes 25 tisíc lidí přilákala obrovská vodní baterie české energetické soustavy na Dlouhých stráních v Jeseníkách. Hranici 18 tisíc návštěvníků překonala infocentra obou našich jaderných elektráren v Dukovanech a Temelíně.

„Máme velkou radost, že si k nám opět našly cestu počty návštěvníků, na které jsme byli zvyklí. Je to pro nás impuls k přípravě dalších novinek. Mezi ty nejoblíbenější v současnosti patří virtuální realita ReakTour, díky které se podíváte až k reaktoru a do dalších nejstřeženějších míst jaderných elektráren Temelín a Dukovany. Aktuálně chystáme novou virtuální realitu zase z jiného elektrárenského prostředí, kterou plánujeme představit letos na podzim. Napovím, že tentokrát vás vezmeme do jedné z našich vodních elektráren,“ prozrazuje vedoucí infocenter Skupiny ČEZ Kateřina Bartůšková.

Vrchol sezóny na infocentrech ČEZ pravidelně oživují speciální akce a ani letošní léto není výjimkou. „Chceme zájemcům o energetiku ukazovat i další zajímavé elektrárny, které jsou pro veřejnost běžně uzavřené. Třeba na naše speciální prohlídky do podzemí vodní elektrárny Lipno se zatím podívala více než tisícovka lidí. Exkurze na Lipně teď o prázdninách doplňují exkluzivní prohlídky areálu našich jaderek, kde se kapacity naplnily během pár dní. Po celé léto navíc na všech našich infocentrech běží soutěž pro děti, na které čeká speciální EDUkativní BLOK plný informací a zajímavostí z prostředí jaderné energetiky. Stačí správně vyplnit jednoduchý energetický kvíz, který dostanou děti na infocentrech od našich průvodců.,“ doplňuje Kateřina Bartůšková.

Návštěvnost infocenter ČEZ v prvních pololetích

Rok Počet návštěvníků

2019 87 941

2020 23 264

2021 11 888

2022 65 684

2023 89 619

V letech, kdy návštěvnost infocenter a energetických provozů poznamenala pandemie, umožnil ČEZ lidem navštívit elektrárny na dálku díky programu „Virtuálně v elektrárně“. Každodenní živý přenos z virtuálního televizního studia, který se vysílá vždy od podzimu do jara, se stal mezi školami i širokou veřejností natolik populární, že pokračuje i po covidu. Každý ročník navíc přináší novinku v podobě nového typu exkurze. Touto cestou se do elektráren ČEZ dostalo více než 107 tisíc fanoušků energetiky Letos na podzim se plánuje jeho už čtvrtý ročník a opět se ponese ve znamení novinek. Je tak rozhodně na co se těšit.

Infocentra a elektrárny ČEZ slaví rekord, díky kterému se právem nadále řadí k největším turistickým magnetům v Česku. Letos od ledna do června jejich branami prošlo 89 619 návštěvníků. To je o téměř dva tisíce energetických nadšenců více než v dosud rekordním roce 2019, po kterém bohužel následovala protipandemická opatření.

