ČEZ: Končící „záklaďáci“ si upomínku na devět školních let převzali u energetiků v infocentru

„Letos si naše škola připomínala sto let své existence. Požádali jsme přitom vedení Elektrárny Ledvice o sponzorský dar v rámci oslav a bylo nám vyhověno. Její ředitel Miroslav Svoboda přitom přišel s návrhem, zda nechceme tradiční rozloučení se žáky devátých tříd tentokráte uspořádat u nich, konkrétně v informačním centru. Nám se tento návrh zalíbil, a tak jsme ho nyní zrealizovali. Myslím, že tato slavnostní chvíle se nám podařila stejně tak, jako když probíhala v obřadní síni města,“ uvedla Marie Sechovcová, ředitelka školy.

Nápad uspořádat pro deváťáky bezesporu jednu z jejich mimořádných a slavnostních chvil v životě jinde než na úřadě, kvitovala i bílinská místostarostka Marcela Dvořáková: „Když někdo po devíti letech docházky opouští navždy základní školu, je to pro něj bezesporu veliká událost. Myslím, že díky rozloučení se školou v infocentru jim dlouho zůstane v paměti. Jako město máme s vedením elektrárny dobré vztahy a jsem proto ráda, že proběhlo právě zde.“

Na příchozí do infocentra čekalo hned několik překvapení. Ve všech jeho prostorách byly na různých místech vylepeny fotografie z průběhu školních let, včetně těch přibližující jejich návštěvu Informačního centra Elektrárny Ledvice v rámci řádné výuky. Během předávání pamětních listů pak mohli sledovat velkoplošnou projekci dalších fotografií, a to od prvního dne ve škole před devíti lety až prakticky po současnost. A jako dárek ke 100 letům školy a poslednímu dni v ní jim nechalo vedení elektrárny připravit občerstvení.

„Bílina je městem, s nímž je srdcově spjata řada z nás, včetně mne. Žijeme zde a pracujeme v nedaleké elektrárně, a tak se snažíme být i dobrým sousedem. Protože ZŠ Lidická slaví letos 100 let, vzpomněl jsem si na ni hned, když za mnou průvodkyně z infocentra přišly s tím, že by rády uspořádaly podobnou akci jako jejich kolegové v dalších Informačních centrech Skupiny ČEZ a zda jim mohu nějakou základní školu doporučit. Za mne jim patří veliký dík za dotažení jejich myšlenky do zdárného konce. Věřím, že tak byla v infocentru založena další nová tradice a na konci příštího školního roku si vše zopakujeme, byť třeba s jinou základní školu,“ dodal Miroslav Svoboda, ředitel Elektrárny Ledvice.

Infocentrum Elektrárny Ledvice je zaměřené na klasickou energetiku a je jediné svého druhu v ČR, nabízí tři patra nabitá zážitky a poznáním. Na návštěvníky tu čeká interaktivní expozice plná virtuálních prvků a audiovizuálních technologií, díky jimž každý pozná, jak taková elektrárna vlastně funguje. Na webu ZDE také najdou kontakty, kde se mohou zaregistrovat zájemci o výstup na nejvyšší rozhlednu v České republice. Tematicky tak doplňuje ostatní infocentra Skupiny ČEZ věnující se jaderné energetice a obnovitelným zdrojům. Návštěvníky přitom seznamuje s končící érou doby uhelné a nástupem nových nízkoemisních technologií. Elektrárna Ledvice, respektive její moderní, vysoce ekologický výrobní blok s nadkritickými parametry, tuto éru jako poslední definitivně uzavře.

S nízkoemisními výrobními zdroji mají přes léto možnost se seznámit malí návštěvníci infocentra prostřednictvím tradičního prázdninového kvízu. Pokud správně odpoví na pět otázek, získají od 1. července do 31. srpna EDUkativní blok, který mohou zaplnit nejen svými poznámkami či malůvkami, ale i se z něj hravou formou dozvědí vše podstatné o jaderné energii. Více informací o soutěži ZDE.

