ČEZ: Nastal čas nízkoemisních výrobních zdrojů

„Už od topné sezony 2020/2021 dodává do Chomutova, Jirkova a Klášterce nad Ohří, naše elektrárna Prunéřov II a zaručujeme, že dodávky budou i nadále dlouhodobé a stabilní. Počítáme s nimi i v dalších desetiletích a jsme připraveni i v budoucnu zajistit bezpečné a spolehlivé dodávky tepla z nových nízkoemisních zdrojů s vysokou účinností,“ říká Jiří Hampl, ředitel elektráren Tušimice a Prunéřov.

Do budoucna by se proto měla vyčištěná lokalita po Prunéřovu I opět stát tepelnou základnou, a to nejen pro Klášterec nad Ohří, Chomutov, Jirkov, ale časem i pro Kadaň. Protože s koncem doby uhelné je pochopitelně spjat i konec provozu Prunéřova II, je už nyní rozpracováno několik studií proveditelnosti různých projektů, které by mohly zaručit teplo pro všechna města i do budoucna. „Uhelná energetika splnila svůj úkol a nyní uvolňuje prostor čisté, moderní energetice. Proto i lokalita po bývalé Elektrárně Prunéřov I bude dál sloužit jako významná základna moderních, a hlavně ekologických trendů energetiky na severu Čech. Možností, jak toho docílit, je celá řada. Nové technologie by se měly hlavně zaměřit na zajištění tepla pro města Klášterec nad Ohří, Chomutov a Jirkov,“ uvedl mimo jiné před odstřelem komína Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s.

Také ČEZ Teplárenská, a. s., ze Skupiny ČEZ již zahájila v souladu s postupným ukončením využívání uhlí v energetice práce na transformaci uhelných lokalit na nízkoemisní. „Jsme připraveni i v budoucnu zajistit ve všech našich lokalitách bezpečné a spolehlivé dodávky tepla, a to z nových nízkoemisních zdrojů s vysokou účinností. V lokalitě Prunéřov tak počítáme jak s kotelnou spalující biomasu, tak i kogeneračními jednotkami a plynovou kotelnou, jejichž celkový výkon dokáže zajistit dostatečnou výrobu tepla pro Chomutov, Jirkov a Klášterec nad Ohří. Jak v Prunéřově, tak i Tušimicích je přitom počítáno ještě se záložní plynovou kotelnou. Po definitivním odstavení Elektrárny Tušimice bude z prunéřovské lokality pomocí nového propoje zásobováno teplem i město Kadaň,“ doplňuje Šárka Vinklerová, místopředsedkyně představenstva a ředitelka pro obchod a strategii ČEZ Teplárenské.

