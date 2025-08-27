ČEZ: Nevěsta se vydala ve stopách své tety

27.08.2025 11:55 | Tisková zpráva

Zámecký park u Infocentra Jaderné elektrárny Temelín se stal dějištěm poslední svatby letošní sezóny.

ČEZ: Nevěsta se vydala ve stopách své tety
Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

V sobotu zde svůj slib pronesli Kateřina Kvasničková a Marcel Hölzl. Mladá dvojice z Lhenic je šestým letošním párem, který uzavřel sňatek „ve stínu“ chladicích věží Jaderné elektrárny Temelín. Byl to již 148. svatební obřad, který se u jihočeské jaderné elektrárny od roku 2006 uskutečnil.

Její teta se zde vdávala 7. 7. 2006. Tehdy šlo o vůbec první svatbu u Informačního centra Jaderné elektrárny Temelín. Po devatenácti letech na ostrůvku v zámeckém parku u temelínského infocentra řekla ano také neteř první „temelínské“ nevěsty Kateřina Kvasničková. „O možnosti svateb v Temelíně jsme věděli právě díky této rodinné zkušenosti. Jsme rádi, že jsme mohli na tuto tradici navázat,“ uvedla nevěsta.

Symboliku mělo i samotné datum svatby. „Naše životní příběhy jsou spojené s čísly 22 a 24. V těchto dnech jsme se narodili. Datum 23. srpna tuto řadu doplňuje a stává se mostem mezi všemi našimi osudovými okamžiky,“ dodali novomanželé.

Kateřina a Marcel se seznámili ještě na střední škole a od té doby tvoří pár. Jejich svatba byla podle nich přirozeným završením dlouhého vztahu a zároveň začátkem nové kapitoly společného života. „Zámecký park v Temelíně působí klidně a příjemně, navíc nabízí originální kombinaci romantického prostředí s možností nahlédnout do světa energetiky. Díky tomu je pro nás svatba tady výjimečná,“ doplnila nevěsta.

Za téměř dvacet svatebních sezón je Temelín na významnou životní událost připraven. Oddávajícím je zpravidla starosta obce Temelín, pro snoubence má elektrárna připravenou svatební bránu a počítá i s mokrou variantou uvnitř Infocentra v zámečku Vysoký Hrádek. Nejčastěji si však páry vybírají ostrůvek v zámeckém parku.

