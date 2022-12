ČEZ: Od českých Teplic až po belgické Antverpy...

reklama

Dvacet večerních výstupů na nejvyšší oficiální rozhlednu v České republice, prodloužený čas prohlídek až do 20.45 hodin, šest průvodců (4 ženy a 2 muži) a více než 200 návštěvníků; tak by se daly ve stručnosti shrnout další večerní rozhledy z rozhledny, která je umístěna na severní podpůrné věži kotelny výrobního bloku 6 v Elektrárně Ledvice ve výšce 140 metrů.

„Návštěva nejvyšší rozhledny, která se nachází v areálu elektrárny, je sama o sobě nezapomenutelná. Nicméně absolvovat tuhle prohlídku ve večerních hodinách, to je přeci jen nevšední zážitek. Jsme rádi, že ho po covidových letech můžeme návštěvníkům opět nabízet. Koncem listopadu se večerním pohledem z ptačí perspektivy na krajinu plnou světélek a nasvícenou elektrárnu kochalo více než dvě stě lidí. Teď v polovině prosince byl počet návštěvníků ještě o něco vyšší, takže poslední výstup na rozhlednu se uskutečnil až ve 20.45 hodin. Děkujeme všem za návštěvu a těšíme se na další v příštím roce. Možná, že si někdo rád večerní výstup zopakuje,“ říká Kateřina Bartůšková, vedoucí útvaru Informační centra Skupiny ČEZ.

Její slova o možném opakování ovšem nevyznívají vůbec planě. Bývalí spolužáci Mirko Láznický a Vratislav Nohejl, dnes už oba pánové v letech, vystoupali totiž na nejvyšší rozhlednu v republice ve večerním čase již potřetí. „Byli jsme zde už v roce 2019, letos pak 29. listopadu a nyní 17. prosince jdeme nahoru zase. Proč? Protože jsme patrioti z Teplicka, máme rádi tento kraj a líbí se nám noční pohled na místa, k nimž nás vážou i osobní vzpomínky. My jsme totiž elektrárnu stavěli, respektive kopali její základy. Jsme spolužáci z teplické průmyslovky a v roce 1962 jsme se zde mezi prvním a druhým ročníkem jako brigádníci brodili bahnem a oháněli se lopatou a krumpáčem. Nebyla to žádná legrace, ještě dnes nás bolí ruce, když si na to vzpomeneme,“ doplňovali se navzájem s úsměvem dlouholetí kamarádi.

Na skok domů se z Antverp podívala Aneta Brezinová z Teplic. Na rozhlednu vystoupala společně se svým belgickým manželem Paulem Vanessem. Oba byli pochopitelně z prohlídky nadšeni. „Shora je nádherný pohled na vše, co je nasvícené. A také je velmi zajímavé dívat se na složitou elektrárenskou technologii jinak, než ve dne a navíc z ptačí perspektivy. Má to své magické kouzlo. Překvapilo nás i čisté prostředí. Myslím, že večerní prohlídky jsou úžasná věc. Klidně bych je, co se zajímavosti týče, srovnala s prohlídkou budovy Evropského parlamentu. Akorát tam je to pochopitelně o hodně méně technické,“ řekla po sestupu z rozhledny Aneta Brezinová za souhlasného přikyvování svého muže. „Manžel velmi dobře rozumí česky, takže ví, co říkám,“ dodala s úsměvem ještě paní Aneta s tím, že také provází návštěvníky, a to právě Evropským parlamentem.

Infocentrum Elektrárny Ledvice je zaměřené na klasickou energetiku a je jediné svého druhu v ČR. Tematicky doplňuje ostatní infocentra Skupiny ČEZ věnující se jaderné energetice a obnovitelným zdrojům. Návštěvníky přitom seznamuje s končící érou doby uhelné. Elektrárna Ledvice, respektive její moderní vysoce ekologický výrobní blok s nadkritickými parametry, tuto éru jako poslední definitivně uzavře. V současné době ovšem pomáhá ještě řešit energetickou nezávislost České republiky. Infocentrum nabízí tři patra nabitá zážitky a poznáním, tedy interaktivní expozici plnou virtuálních prvků a audiovizuálních technologií, díky jimž každý pozná, jak taková elektrárna vlastně funguje. V duchu Čisté Energie Zítřka již nyní představuje infocentrum i energetiku budoucnosti v jejích různých podobách co se obnovitelných zdrojů týče. Za třináct let jeho existence si do něj našlo cestu více než 60 000 návštěvníků. Více informací rovněž ZDE.

Součástí prohlídky je právě i možnost (po předchozí rezervaci na telefonním čísle 411 102 313, případně e-mailem na infocentrum.ele@cez.cz) výstupu na rozhlednu s prosklenou vyhlídkou (ve finále tak měří 144 m) a přístupným ochozem. Všem se tak naskytne neopakovatelný výhled na okolní krajinu, neboť se totiž ocitnou na střeše nejvyšší průmyslové stavby v Česku. Dva unikátní večerní výstupy navíc, jeden ve všední den a druhý opět v sobotu, přitom Skupina ČEZ připravuje pro předem zaregistrované zájemce i na leden 2023.

