ČEZ: Rybářské slavnosti na Hluboké vyšly na jedničku. Letos se lovil Munický rybník

Mezi stánky, z nichž se linula vůně rybích specialit, se davem návštěvníků proplétala také Anna Jindrová, která si ke stolku právě odnášela kapří hranolky a rybí polévku. „Je to tu úžasné, vyrazili jsme sem s rodinou z Českých Budějovic,“ svěřila se. „Vnuk Tomášek miluje vlaky, má rád rybáře a rybičky, a tak jsme toho využili a udělali si na Hlubokou pěkný výlet.“

Vůbec poprvé na vlastní oči viděla výlov rybníka Barbora Reinerová z Brna, která trávila v jižních Čechách dovolenou. „Je to fantastický zážitek, překrásné to bylo,“ popsala. „Celý život se na výlovy koukám v televizi a teď jsem si řekla, že to musím vidět, a jelikož se to trefilo na podzimní prázdniny, mohli jsme si udělat výlet na Hlubokou. Navíc jsme tady ochutnali skvělou rybu a místní pivo. Prostě krása.“

Letos přišel s výlovem na řadu Munický rybník, příští rok se budou Rybářské slavnosti konat na Bezdrevu. „Střídá se to tak každý rok a s výlovem je vždy spojený kulturní program,“ vysvětlila Valerie Chromá, která rybářské slavnosti organizuje už přes deset let. „Na začátku programu zástupce ředitele Rybářství Hluboké přivítal účinkující i diváky, pak publiku zazpíval dětský pěvecký sbor Slavíčci ze základní školy Hluboká, o muziku se letos postarali Kobři, českobudějovická country kapela, a šéfkuchař Vladimír Tůma přiblížil renesanční kuchyni. Předvedl, jak se připravuje schwarzenberský rybí salát.“

Jedním dechem dodala, že Rybářské slavnosti na Hluboké se i letos mohly konat díky Nadaci ČEZ, která na tuto tradiční a hojně navštěvovanou kulturní akci v rámci Oranžového roku dává finance.