ČEZ: Rychlodobíjecí stanice rostou kolem českých dálnic. Nejnovější fungují mezi Prahou a Plzní.

Nejnověji začala fungovat dvojice rychlodobíjecích stanic v lokalitě Žebrák, na dálnici D5 mezi Prahou a Plzní, která vznikla díky grantu z evropského programu Connecting Europe Facility (CEF). Jeho prostřednictvím Evropská komise podporuje propojování Evropy budováním dobíjecích stanic podél hlavní silniční sítě TEN-T.

Doplnit většinu kapacity baterií elektromobilu a za 25 minut pokračovat v jízdě do dalšího města. To bez problémů zvládnou rychlodobíjecí stanice, které v poslední době rostou v blízkosti českých dálnic. V tomto týdnu zahájila provoz dvojice „rychlodobíječek“ u dálnice D5 v lokalitě Žebrák. Desítky dalších jsou v různých fázích projektování a výstavby na hlavních tazích napříč Českou republikou – od Rozvadova po Ostravu, od Ústí nad Labem po Břeclav. Více než 100 jich ČEZ do roku 2020 vybuduje díky grantu z evropského programu CEF. Další vznikají z vlastních prostředků Skupiny ČEZ. Síť veřejných dobíjecích stanic ČEZ nabízí momentálně služby 112 stanic, z toho 54 rychlodobíjecích. Více ZDE.

„Rychlé cestování mezi městy předpokládá výstavbu rychlodobíjecích stanic schopných obsloužit elektromobily všech značek a nejrozšířenějších standardů dobíjení. Stanice na dálnici D5 umožní řidičům elektromobilů pokračovat dále směrem na Plzeň a k západní hranici. Díky evropskému grantu z programu CEF pro oblast Doprava a po nutné projektové přípravě jsme mohli v posledních měsících výrazně zrychlit výstavbu tohoto typu stanic. Do konce letošního roku bychom naši síť rádi rozšířili o dalších několik desítek stanic, např. u dálnice D1 i jiných významných tahů,“ vysvětluje Tomáš Chmelík, manažer útvaru čisté technologie ČEZ.

Elektromobilita ČEZ provozuje rychlodobíjecí stanice dodávané společností ABB Česká republika. K jejich standardní výbavě patří DC konektory s nabíjecími standardy CHAdeMO a CCS, které umožňují proces nabíjení s výkonem až 50 kW. Dále disponují AC nabíjením se zásuvkou vybavenou standardem Mennekes, který zvládne nabíjení s výkonem až do 22 kW.

„Jsme velmi hrdí na to, že se společností ČEZ tvoříme budoucnost udržitelné mobility v České republice. Jako lídr na trhu e-mobility se zasazujeme o dodání systémů s vysokou technickou úrovní a spolehlivostí, které nám zaručí udržitelný rozvoj e-mobility i do budoucna“, slibuje si od realizace výstavby Tanja Vainio, generální ředitelka ABB Česká Republika a Slovensko.

Stanice ABB jsou standardně připojeny k platformě fungující na principu cloudu, která umožňuje monitorovat zařízení v reálném čase a provádět vzdálenou diagnostiku, včetně spotřeby energie či výpočtu statistiky za určité období. Jde o aplikace „Drive Care“ a „charger Care”.

autor: Tisková zpráva