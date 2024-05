ČEZ: Temelín a Lipno se opět otevírají veřejnosti

Hned dvě elektrárny na jihu Čech od června zpřístupňuje veřejnosti společnost ČEZ. Na prohlídku Jaderné elektrárny Temelín ČEZ od června do konce srpna vyčlenil patnáct dní. Ještě o den více mají zájemci o prohlídku vodní elektrárny Lipno I. Celkově ČEZ pro prohlídku obou elektráren připravil 31 termínů s kapacitou 1104 míst. Prohlídky jsou zdarma, první začínají už 1. června. V pondělí energetici spustili registraci.

reklama

Dohromady čtrnáct víkendů od června do konce srpna. To jsou možnosti, kdy se lidé mohou opět podívat do útrob Jaderné elektrárny a vodní elektrárny Lipno I. Pro prohlídku Temelína připravil ČEZ celkem patnáct termínů, o jeden více mají zájemci o návštěvu Lipna.

„Už tradičně přes léto obě elektrárny zpřístupňujeme veřejnosti, kde návštěvníky necháme nahlédnout do běžně nepřístupných prostor. O obě elektrárny je vždy enormní zájem. Navíc situace v obou provozech nám umožňuje zahájit prohlídky o měsíc dříve,“ uvedla Kateřina Bartůšková, vedoucí útvaru informační centra vzdělávání Skupiny ČEZ.

Anketa Jsou za pokus o atentát na Roberta Fica zodpovědní činitelé liberální opozice, médií a neziskových organizací? Ano 97% Ne 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 20793 lidí

Prohlídka vodní elektrárny Lipno I trvá přibližně hodinu a půl a návštěvníci budou chodit v šestičlenných skupinkách. V doprovodu průvodkyň se dostanou například k turbínám a generátorům nebo třeba k začátku 3,6kilometrového tunelu, kterým se voda vrací do Vltavy poté, co vyrobila bezemisní elektřinu. Exkurzní program v temelínské elektrárně potrvá tři hodiny a návštěvníci si nejprve v infocentru prohlédnou elektrárnu virtuálně a následně se reálně podívají do strojovny nebo skladu pro použité palivo.

Zúčastnit se mohou jen předem registrovaní návštěvníci starší 15 let. Měli by přitom být v dobré fyzické kondici a netrpět obavami z výšek a uzavřených prostor. Zájemci se mohou registrovat již nyní ZDE.

Lipenská elektrárna podle přízně počasí vyrobí ročně energii pro více než 30 tisíc jihočeských domácností. Je nejvýkonnějším zdrojem tzv. Vltavské kaskády, 1 kWh bezemisní elektřiny vyrobí z pouhých 2,7 kubíků vody. Její energetický význam je ale mnohem širší. Díky rychlému najetí na plný výkon 138 MW do 2,5 minuty a dálkovému ovládání významně pomáhá regulovat českou energetickou síť. ČEZ proto elektrárnu udržuje ve špičkové kondici. V letech 2012-17 prošla komplexní modernizací za 400 milionů korun, což přineslo zvýšení její spolehlivosti, růst efektivity o cca 4 % a úsporu milionů kubíků vody.

Psali jsme: ČEZ: Unikátní výstava Udržitelnost a civilizace poukazuje na nutnost změny myšlení a chování společnosti ČEZ: V Temelíně zavezli palivo do prvního bloku. V reaktoru vydrží déle ČEZ bude v Ústeckém kraji investovat 100 mld. Kč do modernizace teplárenství ČEZ číslo týdne: 121 017

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE