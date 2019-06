ČEZ Teplárenská: Tříhlavý drak hlídá princezny v trnovanské mateřince

Od úterý 18. června zde najdete obojí. Postarali se o to zaměstnanci společnosti ČEZ Teplárenská, a. s., ze Skupiny ČEZ. Dokázali tak, že pro někoho na první pohled nepraktické trubky sloužící k odvětrávání šachty s tepelnými rozvody se mohou ve finále přeměnit v hezkou věc. A když se nacházejí v dětském prostředí, tak jak jinak než v něco, co připomíná pohádku.

„Řečeno slovy pana Wericha, je to taková milá blbůstka. My jsme ovšem chtěli účel spojit s praktičností a estetikou tak, aby nové potrubí přirozeně zapadlo a splynulo s okolím. Proto jsme zvolili při výrobě nového odvětrání šachty pohádkové motivy. Respektive kolegy z Chomutova před časem napadlo, že zahnuté trubky tak trochu připomínají dračí hlavy, a tak si jejich realizaci vyzkoušeli jako první v případě mateřinky Mašinka v Jirkově. Od jejich prubířského kamene pak už nebylo daleko k tomu, abychom jejich nápad uvedli v život i v Teplicích. Stačilo jen vyčkat na správný okamžik, kdy odvětrání šachty prochází pravidelnou revizí a následnou údržbou. Celá kompozice je přitom utvořena tak, že se šachta již nebude zanášet nechtěným odpadem,“ říká Michael Šucha, manažer provozní jednotky Sever.

Ředitelka mateřské školy Eva Krupková si novinku v zahradě pochvaluje: „Naše materiální vybavení pro sto dětí je na velmi dobré úrovni. Mámě spoustu klasických i jinak zajímavých hraček, didaktických, učebních, sportovních a jiných pomůcek, které napomáhají uspokojovat individuální potřeby dětí s ohledem na jejich zájmy. Navíc naše zahrada je prostorná se čtyřmi krytými pískovišti, skluzavkami, dřevěným domkem a různými průlezovými systémy. Opravdové dračí doupě nám ovšem chybělo. Jsme rádi, že jsme na Teplicku z mateřských škol vůbec první, kdo se jím může pochlubit. Ze strany ČEZ Teplárenské to je velice dobrý nápad a navíc i perfektně výtvarně zpracovaný. Dílo se hodí do koloritu naší zahrady. Když k tomu přidám i darované meče, štíty a korunky pro princezny, určitě se okolí doupěte stane místem častých her. Všem, kteří se na nápadu i realizaci podíleli, patří neskutečný dík.“

Generální ředitel ČEZ Teplárenské Jan Nechvátal pak poukázal na to, že udělat radost druhým, není jen otázkou finančních či věcných darů. „Mít kolem sebe pěkné prostředí, v němž žijeme, je také důležité. Pokud ho můžeme i my, zvláště jde-li o děti, vylepšit, tak se samozřejmě nebráníme jakékoliv dobré myšlence.“ Na druhou stranu jsou si ovšem v ČEZ Teplárenské dobře vědomi, že ani bez finanční pomoci to nejde. „Být dobrým sousedem neznamená jen to, že odběratelé budou mít zajištěny komfortní a bezproblémové dodávky tepelné energie a další služby spojené s teplárenstvím. To je z naší strany samozřejmost. A samozřejmostí je i to, že se snažíme finančně vypomoci tam, kde je to zapotřebí. Bohužel žádostí je tolik, že nelze všechny uspokojit. Proto každoročně podporujeme, vždy po pečlivém zvážení, vybrané organizace z oblasti školství, sportu a sociálních služeb.“

Jen na Teplicku tak společnost během posledních dvou letech přerozdělila mezi vybrané projekty kolem 170 000 korun. Novinkou pak byl věcný dar v podobě výtvarných potřeb pro prvňáčky. „Loňského září připadla naše volba na ZŠ Plynárenská v Teplicích. Letošní první zářijový školní den zde zavítáme s dárky do ZŠ Buzulucká,“ uzavírá Jan Nechvátal.

autor: Tisková zpráva