ČEZ: V Temelíně vyvezli palivo z reaktoru druhého bloku, pokračují kontroly turbíny a bezpečnostních systémů

Necelých pět dní trvalo vyvezení všech 163 palivových souborů z reaktoru prvního bloku. Technici je do vedlejšího bazénu přesouvali pomocí dálkově ovládaného zavážecího stroje. Vše přitom probíhalo pod vodou, která dostatečně chránila ostatní pracovníky na reaktorovém sále. „Aktuálně se připravujeme na odvoz dvou kontejnerů s použitým palivem do skladu v areálu elektrárny. Průběžně běží kontroly bezpečnostních systémů nebo turbíny,“ konstatoval Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.

Zpět do reaktoru technici vrátí 115 palivových souborů, které doplní 48 novými soubory. Zpětné zavážení energetici plánují na druhou polovinu září. Palivové soubory, které se už nevrací do reaktoru, zůstávají přibližně deset let v bazénu skladování vedle reaktoru. Poté je technici převezou ve speciálních kontejnerech převezeny do skladu použitého paliva, který je od roku 2010 v provozu v areálu elektrárny. Tady mohou být umístěny až 60 let.

„V této odstávce do skladu přemístíme ve dvou kontejnerech celkem 38 použitých palivových souborů, díky kterým elektrárny mohla vyrobit elektřinu odpovídající přibližně šestiměsíční spotřebě všech českých domácností,“ upřesnil Jan Kruml.

V harmonogramu odstávky mají energetici téměř 15 tisíc činností včetně 69 investičních akcí. I s dodavateli se do odstávky zapojí přibližně tisícovka lidí. Letos jde o závěrečnou odstávku v Temelíně. První blok byl pro kontroly a výměnu palivových souborů odstaven na necelé dva měsíce od 7. dubna do 8. června.

Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 10,7 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.

