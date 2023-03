ČEZ: Velikonoční trhy energetiků vynesly chráněným dílnám celkem 17 800 korun

reklama

Kromě Děčína se Velikonoční trhy energetiků konají pravidelně i v Ostravě, Temelíně a Dukovanech, Hradci Králové a Plzni. Proběhly i v pražské centrále Skupiny ČEZ a také v Záhřebu na Moravě. V každé z lokalit Skupiny ČEZ přitom nabízely energetikům své výrobky místní chráněné dílny.

Stejně jako předchozí Vánoční trhy, se i ty Velikonoční konaly v Děčíně po delší přestávce zapříčiněné povinnou dvouletou covidovou pauzou a vloni pak právě kvůli tomu i nedostatku výrobků oslovených chráněných dílen. Letos si ovšem jak Fokus Labe, tak i Sdružení Tulipan vše vynahradily. Jejich celková tržba činila 17 800 korun, což je důkazem, že mezi děčínskými energetiky byl po jejich tradičních výrobcích již opravdu hlad.

„Spokojenost nade vše. Přijeli jsme se čtyřmi velkými krabicemi plnými velikonoční i užitkové keramiky, svíček, mýdel, magnetek, ale i léčivých náramků a dalších drobností, hlavně praktických pro jarní zahradničení, a odjíždíme prakticky s prázdnou. Moc děkujeme za pozvání a už nyní se těšíme na Vánoční trhy. Pokud nás opět pozvete, velice rádi přijedeme,“ neskrývala svou spokojenost Eva Svatošová, vedoucí sociálních služeb Sdružení Tulipan Liberec, jíž s prodejem pomáhali Kateřina Soldátová a Zdeněk Skalský z chráněného bydlení Sdružení Tulipan. To energetici ve finále podpořili svým výběrem nabízeného sortimentu celkovou částkou 7 000 korun.

Absolutní spokojenost panovala i v případě Fokusu Labe z Ústí nad Labem. Velikonoční zajíci, slepice, kuřata, ale i husy a kachny a další zvířátka, doplněná o srdíčka, tulipány a prstové maňásky z tamní šicí dílny šly rovněž ve velkém na odbyt a vynesly celkem 10 800 korun. „Zájem o naše výrobky nás velice potěšil. Většina toho, co jsme přivezli v šesti bednách, nyní bude dělat radost někomu jinému a z toho my máme pochopitelně také radost. I my děkujeme za pozvání a určitě jej využijeme i před vánočními svátky,“ kvitovala Zdena Kramářová, zástupkyně mistrové šicí dílny Focus Labe, která do Děčína vyrazila s jednou ze šiček Irenou Albrechtovou.

Jak se obě ženy z Tulipanu a Fokusu shodly, chráněné dílny jsou rády za každou korunu, kterou díky šikovnosti svých klientů vydělají. Jakýkoliv zisk totiž umožňuje nakoupit další materiál, který opět zpracovávají do podoby krásných dekorativních i užitkových výrobků. Vše pak zase mohou nabízet v průběhu celého roku na různých trzích. V případě Skupiny ČEZ mají již řadu let přívlastek vánoční a velikonoční. Zatímco ty druhé probíhají na severu jen v Děčíně, vánoční jsou tradičně rozprostřeny do všech elektrárenských lokalit, včetně Teplárny Trmice. A pokud jdou „jejich“ věci během obou trhů na odbyt, je to hlavně znamení dobře odvedené práce klientů chráněných dílen. Čím méně toho totiž domů z trhů přivezou, tím větší mají klienti radost. Zájem o jejich výrobky, a to nejen mezi energetiky, je tak pro ně velikou inspirací a mají pak a mnohem větší chuť do dalších činností.

