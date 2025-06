ČEZ: Vítězní studenti v Motivačním programu Prokopa Diviše

Do programu se zapojila i SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové v Hradební ulici. Na slavnostním vyhlášení v budově školy si své šeky a diplomy převzalo devět oceněných studentů.

Zároveň byli oceněni i nejlepší žáci, včetně těch zapojených do elektronické podoby motivačního programu prostřednictvím mobilní aplikace Prokop Digiš.

Motivační program Prokopa Diviše se zaměřuje na studenty elektro oborů vybraných středních škol napříč regiony. Mladí elektrotechnici po celý školní rok sbírají body podle toho, jak jim to jde ve škole i mimo ni,

ve studentských soutěžích a dalších aktivitách nad rámec běžné školní docházky. Hlavní motivací k dobrým studijním výsledkům je pochopitelně ocenění a peněžitá odměna (16 000, 11 000 a 7 000 Kč, dle umístění na 1. – 3. místě, a to v jednom učebním oboru a ve dvou studijních oborech.

Do motivačního programu se již podeváté zapojila i Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hradec Králové v Hradební ulici. „O Motivační program je každý rok velký zájem. Studenti si v rámci programu rozšiřují své znalosti v oboru a odměny jsou příjemným bonusem,“ říká Miroslav Tobyška, ředitel školy.

Společnost ČEZ Distribuce spolupracuje se školami, které vychovávají elektro odborníky dlouhodobě. Vzájemná spolupráce je výhodná, motivuje studenty a snaží se podporovat technické vzdělávání a „vychovat“ si budoucí kvalifikované pracovníky již během jejich studia. Motivační program Prokopa Diviše je oblíbený u studentů i pedagogů a pomáhá podpořit nadané studenty, kteří se v mnoha případech uchází o zaměstnání právě v energetice.

Na východě Čech jsou do programu zapojeny dvě střední školy: Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradební, Hradec Králové a SPŠE a VOŠ Pardubice.

Poprvé byl vyhlášen ve školním roce 2016/17 pro pět partnerských středních škol Skupiny ČEZ. Od druhého ročníku se již tradičně zapojuje deset vybraných škol, a to z Plzně, Ostrova, Chomutova, Liberce, Kladna, Prahy, Hradce Králové, Pardubic, Olomouce a Ostravy.

Fyzik a teolog Prokop Diviš (vlastním jménem Václav Divíšek, 1698 -1765 ) zasvětil svůj vědecký život především elektřině; známý je především jeho vynález bleskosvodu. Diviš rovněž studoval vliv elektřiny na rostliny a využití pro léčbu některých nemocí.

Výsledky motivačního programu za školní rok 2024-25, SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové, Hradební

Učební obory H obor Elektrikář

1. místo – Katzer Tomáš

2. místo – Valášek Pavel

3. místo – Marek Dominik

Studijní obory L obor Mechanik elektrotechnik

1. místo – Svitáková Kateřina

2. místo – Potůček Tadeáš

3. místo – Janda Tomáš

Studijní obor M obor Elektrotechnika

1. místo – Januš Jiří

2. místo – Moc Jakub

3. místo – Smolař Filip

Skupina ČEZ různými formami dlouhodobě podporuje technické vzdělávání a motivaci žáků ke studiu technických oborů. Kromě Motivačního programu Prokopa Diviše například pro ně pořádá

Distribuční maturitu, a to hned na třech místech - Hradci Králové, Ostravě a Kladně. Dalšími jsou energetická (Elektrárna Ledvice) a jaderná (Temelín a Dukovany) maturita. Velmi populární je soutěž „Vím proč“, o nejlépe natočený a vysvětlený pokus popisující některý z fyzikálních jevů, do které se mohou zapojit i žáci ze základních škol. Přímo ČEZ Distribuce pak má i vlastní dvouletý Absolventský program, během něhož absolventi učilišť, středních i vysokých škol mají v rámci zácviku k dispozici takzvaného garanta, který je provází adaptací ve společnosti a v pracovním procesu. Během zácviku rovněž rotují po různých odděleních, zapojují se do rozvojových programů a mají možnost účastnit se exkurzí do provozů Skupiny ČEZ.

ČEZ Distribuce, a. s., ze Skupiny ČEZ provozuje na území České republiky vedení v délce 175 939 km s 3,8 mil. odběrných míst. Společnost působí na území krajů Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského , Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a částečně v kraji Zlínském a Vysočina. Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a proaktivním přístupem stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí požadavky zákazníků. Cílenými investicemi do distribučního zařízení je umožňován další rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionech. Více ZDE.

