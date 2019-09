ČEZ: Vozový park chomutovské radnice rozšířily dva zbrusu nové elektromobily

Společnost, která je součástí Skupiny ČEZ, přitom vyhrála soutěž na dodání těchto vozidel s ekologickým pohonem s tím, že po celou dobu bude zajišťovat i servis spojený s jejich užíváním. Na pořízení a provoz elektromobilů získalo město dotaci v rámci Národního programu Životního prostředí, jehož smyslem je podpora projektů a aktivit přispívajících k ochraně životního prostředí v České republice.

„Ochrana životního prostředí ve městě patří mezi naše priority. Jsme rádi za dotaci i dva elektromobily, které zcela zapadají do našeho ekologického programu. Vozy budou sloužit úředníkům, ať již ke služebním cestám po městě a jeho okolí, či při jízdách na Krajský úřad v Ústí nad Labem,“ kvitoval primátor Marek Hrabáč. Jak dodal, do budoucna by rád v ulicích Chomutova viděl i další služební elektromobily. „Mělo by ovšem jít o užitkové vozy, které by se daly využít například při čištění komunikací, údržbě zeleně, během prací na městském hřbitově a samozřejmě také v rámci provozu zooparku.“

Skupina ČEZ je v rozvoji elektromobility aktivní od roku 2009. Primární aktivitou bylo od samého začátku budování a provoz veřejných dobíjecích stanic. Dnes jde o záběr mnohem širší, zahrnující obsluhu zákazníků ze segmentu retail (ČEZ Prodej) i servis pro klienty v sektoru firem, municipalit a krajů (ČEZ ESCO). Skupina ČEZ tak např. zajišťuje návrh a instalaci dobíjecích stanic na klíč, elektrifikaci automobilových flotil, platformy pro dobíjení, včetně IT řešení, pronájmy či prodeje elektromobilů nebo wallboxy a kabely pro dobíjení. Pro samosprávy ČEZ nabízí realizaci a provoz dobíjecích stanic pro elektrobusy či návrhy konceptu elektromobility v jednotlivých městech a regionech.

„Zvyšující se poptávce v oblasti elektromobility vycházíme vstříc nabídkou komplexních řešení pro veřejný i soukromý sektor. Jsme přitom rádi, že tato čistá forma dopravy nachází symbolicky své užití právě v Ústeckém kraji, kde byla a je vysoká poptávka po řešeních vstřícných k životnímu prostředí. Elektromobilita má totiž potenciál právě v městských aglomeracích nebo zalidněných regionech s hustou sítí komunikací, kde je prostor pro elektrický pohon jak v individuální tak i ve veřejné dopravě. Úzce proto spolupracujeme s Krajským úřadem Ústeckého kraje v oblasti komplexních řešení elektromobility pro jeho významné subjekty. Například již několik let využívají elektromobily zaměstnanci krajského úřadu pro své služební cesty. Po loňském předání 19 elektromobilů domovům pro seniory pak letos Kraji přibylo dalších 22 vozů, přičemž 17 jich zamířilo do dětských domovů a 5 do sociálních ústavů,“ dodává David Martinek, manažer prodeje ČEZ ESCO.

Skupina ČEZ aktuálně v ČR provozuje více než 170 veřejných dobíjecích stanic, z toho je 117 rychlodobíjecích. Svým rozsahem se síť vyrovnává větším řetězcům klasických čerpacích stanic. V Ústeckém kraji je momentálně v provozu 20 veřejných stanic, z toho 12 rychlodobíjecích. Řidičům elektrických aut jsou stojany k dispozici v Ústí nad Labem a dále v Děčíně, Teplicích, Kadani, Mostě, Litoměřicích, Chomutově, Vysočanech (Hrušovany), Siřejovicích (44. km D8) nebo Klášterci nad Ohří. Dobíjecí stanice jsou i u Teplárny Trmice a elektráren Ledvice či Prunéřov. V přípravě jsou v dohledné době stanice v dalších lokalitách.

V České republice je aktuálně registrováno téměř 3000 elektromobilů. V roce 2017 přibylo 400 vozů na elektrický pohon, loni 725 elektromobilů a letos do konce srpna 551 e-aut. Odhady dalšího vývoje hovoří počínaje příštím rokem o ročních prodejích v řádu tisíců elektromobilů a plug-in hybridů. Podobně jako v dalších vyspělých zemích Evropy, i v České republice se elektrická auta definitivně stávají běžnou součástí zejména městského provozu. Vyšší dojezd nových typů elektrických vozů v kombinaci s hustší sítí veřejných dobíjecích stanic také definitivně otevírají pro elektromobilitu cestování mezi městy.

autor: Tisková zpráva