ČEZ číslo týdne: 245 milionů

245 milionů vanilkových rohlíčků by za 1 hodinu zvládly upéct české jaderné elektrárny. A to pokud by se o cukroví rovnoměrně rozdělili všichni Češi, každý by si na Vánoce pochutnal na 23 rohlíčcích.

