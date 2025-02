ČEZ loni zdvojnásobil počet ekoaut ve flotile, v dalších letech přibudou stovky

04.02.2025 10:34 | Tisková zpráva

Skupina ČEZ nepolevuje v nasazeném tempu proměny firemní flotily a zvyšování podílu ekologických aut. Jen elektromobilů je ve flotile ČEZ aktuálně už 286 a do konce roku to bude ještě o stovku více. Souběžně ČEZ staví dobíjecí zázemí v budovách a areálech po celé České republice. Zaměstnanci společností Skupiny ČEZ nyní doplňují energii na více než 350 dobíjecích stojanech a wallboxech v interní dobíjecí síti. Bezemisní vozy postupně převládnou i ve firemních autopůjčovnách. Většina fleetu ČEZ by do roku 2030 měla v souladu s platným ESG závazkem ČEZ sestávat z plně elektrických vozidel.