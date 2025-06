Topolánek už tuší, jaký trest dostane Babiš za Čapí hnízdo

Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí konstatoval, že Andrej Babiš (ANO) a europoslankyně Jana Nagyová (ANO) naplnili skutkovou podstatu dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU, když si svým jednáním neoprávněně zajistili dotaci ve výši 50 milionů korun, určenou pro malé a střední podniky. Verdikt je pro Městský soud v Praze závazný – ten se bude muset řídit skutkovými i právními závěry vyšší instance. Manévrovací prostor soudu je tak výrazně omezen a vše nasvědčuje tomu, že bude rozhodovat už pouze o trestu.

Odsouzení Babiše už nikoho nezajímá, ale stejně přijde

Bývalý premiér Mirek Topolánek v podcastu Zlámaný Topol poznamenal, že i přes formální pokrok ve věci už kauza Čapí hnízdo veřejnost příliš nezajímá. Přesto podle něj k odsouzení Andreje Babiše nakonec dojde. „Vrchní soud rozhodl, vrátil to městskému soudu, takže to, co já očekávám, že i když ta věc je vyčpělá, nikoho moc nezajímá, že nakonec ten Andrej nějakým formálním způsobem bude odsouzen,“ uvedl Topolánek, podle něhož je celá kauza „nesmyslně dlouhá“.

Dodal, že podle jeho informací je pravděpodobné, že půjde o podmíněný trest. „A to, co já o tom vím, tak naznačuje, že dokonce může dostat něco jako podmínku.“

Zároveň varoval před tím, aby se kauza zneužívala v politickém boji. Podle něj se to v minulosti nikdy nevyplatilo. „Dostat ho do tepláků, to byl vlhký sen nepřátel Andreje Babiše. Vždy jsem to pokládal za blbý, tahat tyhle věci do politiky. Nikdy to nevede k cíli, má to opačný efekt,“ uvedl s tím, že Babišovi voliči rozhodnutí stejně nevezmou vážně a ostatní by se měli zdržet přehnaných reakcí. „Vůbec si nemyslím, že to Babiše poškodí.“

„Je to obraz českého soudnictví a české prokuratury. Je to prostě tak, jak říkáme, že selhal systém – jako v kauze bitcoin selhala speciálně prokuratura a soudy,“ obecně zkritizoval český soudní systém.

Aktivistická prokuratura selhává, měla by být pod ministerstvem

Následně bývalý premiér zdůraznil, že podle něj není správné, aby prokuratura byla mimo dohled exekutivy. „Aktivistická, marketingově řízená prokuratura, která tu nastoupila s touhle partičkou, jejím výsledkem je, že vlastně dochází k takovým selháním. Domnívám se, že není dobře, aby prokuratura byla nějakým způsobem vyčleněna, že má být prostě pod Ministerstvem spravedlnosti. Jakékoliv prokurátorské speciály jsou nesmysl.“

„Lenka Bradáčová měla opakovaně zrušit ta vrchní státní zastupitelství a vytvořit ten protikorupční speciál, povýšit tu roli, zvýšit nezávislost na státu. Jsou to všechno cesty špatným směrem. Vedou k tomu, že nakonec ta prokuratura v tomto smyslu selhává,“ řekl a konstatoval, že prokuratura tak neplní svou základní funkci. „Říkám prokuratura, protože státní zastupitelství je termín, který zastupuje zájmy toho státu. A já se obávám, že ta prokuratura úplně ty zájmy toho státu prostě nezastává.“

Výběr šéfa ČT je jen volba mezi gulášem a polívkou

Rada České televize bude ve středu rozhodovat o novém generálním řediteli. Do finále postoupili programový ředitel Milan Fridrich a obchodní ředitel Hynek Chudárek, kteří minulý týden získali nejvíce hlasů. Na zvolení to ale nestačilo – vítěz potřebuje alespoň deset hlasů ze sedmnáctičlenné rady.

Mirek Topolánek se k tomu vyjádřil skepticky. Českou televizi podle něj čeká pokračování současného stavu, nikoliv změna. „Českou televizi komentovat nechci. Všechno to nejhorší, co jsme očekávali, se stalo. To znamená, není to někdo zvenčí, jsou to dva zevnitř. Vybíráš jako, co si dáš, guláš, nebo polívku. Nechci komentovat ty jednotlivé persony. Je to prostě špatně. Nečekejme od toho žádnou pozitivní změnu,“ uvedl. Vyslovil rovněž i názor, že televize veřejné služby rozhodně není nezávislá.

Reformní kroky v současné podobě vedení tak podle jeho slov nejsou reálné. „Jakýkoliv reformní krok je vyloučen. To znamená, ta petrifikace toho stavu, ta neúnosnost toho stavu jenom vybízí tu další politickou reprezentaci k tomu, aby do toho šla nějakým neurvalým, razantním způsobem,“ podotkl.

Emisní povolenky jako energetické bitcoiny

Jedním z výrazných témat před blížícími se parlamentními volbami bude podle všeho kolosální zdražování bydlení, pohonných hmot a plynu do domácích kotlů, které mají přinést nové emisní povolenky. Mirek Topolánek nerozumí tomu, že tento vývoj trvá už roky, ale voliči si to uvědomují až teď. „Ti voliči jsou jako žáby, sedí v té vodě, ta voda se vaří, vaří se už patnáct let. Kdyby je hodili rovnou do vařící vody, což říkám, že je nejlepší, tak ta žába vyskočí, ale oni v té vodě sedí a najednou se jim zdá, že ta voda je teplejší,“ zamračil se.

V souvislosti s očekávaným zdražením označil emisní povolenky za vysoce nestabilní nástroj, který podle něj běžní lidé ani politici často nechápou. „Ty povolenky jsou energetické bitcoiny. Je to taková volatilita cenová, taková nepředvídatelnost. A je to prostě tak jakoby nepochopitelné zvenčí, že to má charakter bitcoinu,“ poznamenal.

Pokud má podle něj Evropa skutečně usilovat o dekarbonizaci a záchranu planety, měla zvolit nástroj, který by byl spravedlivý pro všechny. „Když už teda věříme tomu, že zachráníme tu planetu a že je třeba dekarbonizovat a že ten uhlík je fuj, tak jediná šance, jak to vyřešit korektně, pro všechny stejně a spravedlivě, relativně spravedlivě, je zavést uhlíkovou daň.“

Podle něj však politici místo toho sáhli po nejhorším možném kompromisu – systému emisních povolenek, který označuje za kvazi tržní, nepředvídatelný a selektivní. „O takzvané carbon tax se mluví, že někdo neměl odvahu ji zavést, protože všichni politici jsou posraní v zásadě a našli to nejhorší možné řešení. Takový kvazi tržní princip. Ty povolenky v zásadě zpoplatňují jenom 35–38 % veškerých producentů emisí CO2. Jsou diskriminační, jsou selektivní,“ dodal Mirek Topolánek ke klimatické politice.

„Ti politici jsou sráči. Dokud se jich to jakoby netýkalo, dokud to nedopadalo na jejich voliče, tak sice říkali, to je špatně, ale neudělali vůbec nic. Najednou říkají, že ETS2 my nezavedeme,“ dodal a zaměřil se především na vládu Andreje Babiše, pod níž se podle něj odehrávala většina vyjednávání. „Babiš, během jehož vlády bylo projednáváno Fit for 55, tedy 2018 až 2022. Tato současná vláda byla úplně na konci tohoto procesu. Celou tu dobu to ale Havlíčkovo ministerstvo projednávalo ve shodě. A teď nejvíc křičí, přistoupili z té nejliberálnější, nejzelenější frakce, k nějakým Patriotům, a tváří se, že zachraňují svět. Je to tak chucpe,“ dodal Miroslav Topolánek, který připomněl, že tomu všemu otevřel jako tehdejší předseda vlády Andrej Babiš dveře už v roce 2019. I když s pomocí práva veta mohl celý program, jehož součástí byl i balíček Fit for 55, zablokovat.

