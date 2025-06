Vzkaz od „vězňů“. Novotný prudce reagoval a nedal se zastavit

Anketa Jak hodnotíte práci Donalda Trumpa? (Ptáme se od 23.6.2025) Výborný prezident, dle očekávání 35% Zklamal mě 51% Mizerný prezident, dle očekávání 10% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 2780 lidí



Novotný, jenž byl v podmínce za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování a měl podle soudkyně v evidenci přestupků již sedmnáct záznamů, přičemž sedm přestupků spáchal po prodloužení zkušební doby soudem, a v blízké době má nastoupit do výkonu tříměsíčního trestu za porušení podmínky, reagoval s popisem toho, co může za mřížemi nastat.



Po videu, které na první pohled vypadá jako pořízené z vězení, avšak ve skutečnosti má jít o vtípek tvůrců připravovaného komediálního seriálu Oddíl B, se starosta rozohnil a „za mříže“ poslal vzkaz: „Tohle koště má štěstí, že to nebudu řešit jinak než profackováním před celou jídelnou.“

Tohle koště má štěstí, že to nebudu řešit jinak než profackováním před celou jídelnou. https://t.co/AL9pTCfFH9 — Pavel Novotný ???? (@PavelNovotnak) June 21, 2025

Své sledující také poučoval, že za mřížemi rozhodně další odsouzení od něj „konstruktivní dialog“ čekat nemají a čekají je od něj naopak facky, jelikož tak to u nás podle někdejšího starosty „za mřížema chodí“.

Poslouchej, ty nevíš, jak to u nás, za mřížema, chodí! — Pavel Novotný ???? (@PavelNovotnak) June 21, 2025

Odsouzený politik, jemuž u soudu uškodilo, že měl rovněž přechovávat marihuanu a pervitin či mít záznam o „neměřitelném alkoholu“ v kartě řidiče, pak podotkl, že svůj vzkaz nesmaže ani po upozornění, že šlo o natáčení seriálu. „Už si můžeme říkat věci na rovinu,“ dodal po příspěvcích, kde popisoval, jak si chce vydobýt respekt v kriminálu svými pěstmi.



A jak to bude s nástupem Novotného do vězení? Na tuto informaci si mají lidé počkat. „Nebudu poskytovat ke svému výkonu trestu žádné informace. Nebudu sám publikovat k témuž vůbec nic. Za sloveso ‚nebudu‘ dosadit ‚zadarmo‘. Tak a mám kam odkazovat,“ sdílel Novotný vzkaz, v němž médiím jasně vzkázal, že informaci dostanou od něj jenom za peníze.

Pavel Novotný, DiS.

Největší miláček čtenářů nejnedůvěryhodnějšího webu v Evropě

starosta městské části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poté, co v půlce června Novotný odstoupil ze starostovské funkce a předtím pozastavil i své členství v ODS, o přípravě na vězení informuje své podporovatele poměrně často. V jednom z příspěvků se vrátil též ke hlasům vyzývajícím jej, aby se omluvil za svá dřívější slova k zesnulé zpěvačce Anně Slováčkové.



Reagoval na to slovy, která jsou podle něj „humorná“: „Dostal jsem live na Instagramu dotaz, zda ‚se omluvím z vězení Aničce Slováčkové?‘ Slíbil jsem, že ano, a učiním tak z cely po Miladě Horákové.“



„Ne každý je na můj humor stavěný,“ dodal pak Novotný, jenž před rokem připsal vzkaz k fotografii hudebníka Felixe Slováčka na mítinku politického hnutí STAČILO!, v němž ještě za života Slováčkové – která se snažila bojovat s onkologickým onemocněním do poslední chvíle – zaznívalo, že „nemá žádnou šanci“. „Felix byl vždycky debil. Dávám mu pokoj asi rok a půl, co vím, že mu zemře dcera. Anička, bohužel, nemá žádnou šanci, ale tohle přehnal,“ napsal tehdy někdejší starosta Řeporyjí.

Ne každý je na můj humor stavěný — Pavel Novotný ???? (@PavelNovotnak) June 17, 2025

Psali jsme: Bitcoiny a Fiala? Toto lídryně STAČILO! slyšela mezi lidmi „Přeju vám smrt.“ Novotný před vězením. Vzkaz voličům ANO „Národ opilců.“ Pavel Novotný sáhnul Čechům do svědomí „Jen kecám, že musím rezignovat.“ Novotný před nástupem do vězení odpálil bombu