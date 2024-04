ČEZ na dnech otevřených dveří školicího střediska odhalí, jak se rodí jaderní profesionálové

RNDr. Alexandr Vondra byl položen dotaz

Kéž by se vám podařilo zrušit zákaz spalovacích motorů, ale upřímně, věříte tomu, že se vám to podaří? Jak toho chcete docílit? Zatím to nevypadá, že by EU chtěla zákaz zrušit. Nejsou to z vaší strany jen plané sliby před volbami?

