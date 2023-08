ČMKOS: Slovenské odbory ostře odsuzují vládní kroky proti veřejným výzkumným institucím v ČR

reklama

Slovenské odbory k nynější situaci v České republice uvedly:

„Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky ostro odsudzuje aktuálne dianie na pôde Úradu ministerky pre vedu, výskum a inovácie ohľadom fungovania výskumných ústavov, ktorých zamestnanci sa právom obávajú straty nielen svojej nezávislosti, ale aj ohrozenia ich pracovnoprávnych vzťahov. Netransparentne vedená diskusia navyše nemá v súčasnej spoločnosti miesto a popiera akékoľvek znaky demokratického právneho štátu.“

Představitelé slovenských odborů dále kritizovali absenci sociálního dialogu v České republice. Uvedli, že jejich Konfederace odborových zväzov „vždy pristupovala k legislatívnemu procesu výsostne odborne a s cieľom, aby bola legislatíva prijímaná transparentne, so zapojením odbornej verejnosti a s dostatočným priestorom na diskusiu. Preto s nevôľou sledujeme u Vás prebiehajúci proces, snažiaci sa obmedziť nezávislosť a akademickú samosprávu českej vedy, navyše bez znakov transparentnosti a participatívnosti, bez zapojenia relevantných sociálnych partnerov.“

Slovenské odbory s naléhavostí upozorňují, že „sociálny dialóg je totiž nielen základným pilierom a jeden zo základných predpokladov pre skvalitňovanie a ochranu sociálnych práv v Európe, ktorej je Česká republika pevnou súčasťou, ale súvisí aj s kvalitou prijímania rozhodnutí, proaktívnym nastavením verejných politík, otvorenou správou vecí verejných a tiež podporuje legitimitu opatrení. Zohľadňované názory a pripomienky sociálnych partnerov v súčasnej zložitej dobe výrazne prispievajú k udržaniu sociálneho zmieru, stabilite a demokracii ako takej. Kvalifikované predkladanie, pripomienkovanie a prerokovávanie legislatívnych noriem zabraňuje nielen zbytočným problémom v aplikačnej praxi, ale je vyjadrením aj rešpektu voči sociálnym partnerom.“

Slovenští odboráři a odborářky rovněž vyjádřili Odborovému svazu pracovníků vědy a výzkumu a jeho členům a členkám „maximálnu podporu a solidaritu v aktuálne vedenom zápase o nezávislosť českej vedy a v kampani Bráňme českú vedu!.“

Proti snahám o drastickou změnu zákona o veřejných výzkumných institucích, připravovanou ministryní pro vědu, výzkum a inovace Helenou Langšádlovou, vznikla v uplynulých týdnech petice Braňme českou vědu! (dostupnou ZDE). Petice dosáhla velmi rychle více než 1800 podpisů a další stále přibývají. Jak ministryně potvrdila Deníku N, usiluje o změnu zákona o veřejných výzkumných institucích a hodlá tak v nějaké podobě (uvedla, že ve hře je více variant) učinit pomocí poslaneckého pozměňovacího návrhu, který by připravovanou změnu doplnil (coby přílepek) do ve druhém čtení projednávaného návrhu zákona o tzv. konsolidačním balíčku.

Proti tomuto záměru vystoupila široká koalice, tvořená Odborovým svazem pracovníků vědy a výzkumu, spolkem Fórum Věda žije!, Vysokoškolským odborovým svazem, iniciativou Hodina pravdy, Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství a Odborový svaz státních orgánů a organizací. Ve své petici kritizují obsah uniklého návrhu a varují před jeho důsledky. Kritizují také metodu přílepku, která má obejít řádný legislativní proces. Tento řádný proces nemůže být nahrazen žádnými jednáními se zřizovateli, o kterých opakovaně hovořila paní ministryně pro vědu, výzkum a inovace.

Petici minulý týden svým rozhodnutím podpořila rovněž Českomoravská konfederace odborových svazů, největší česká odborová ústředna.

Odborový svaz pracovníků vědy a výzkumu

Braňme českou vědu! dále roste

Petici podpořila Českomoravská konfederace odborových svazů, největší česká odborová ústředna.

Boj proti přílepku začíná také vzbuzovat pozornost v zahraničí. Petici Braňme českou vědu nejnověji vyslovil svou oficiální podporu slovenský Plynárenský odborový zväz.

Petice Braňme českou vědu! dosáhla dnes dopoledne počtu 1800 signatářek a signatářů. Očekáváme, že brzy překoná hranici dvou tisíc podpisů.

Organizátoři petice kritizují záměr překotně novelizovat zákon o veřejných výzkumných institucích. „Jedná se o neuvážený a nezodpovědný krok, jemuž nepředcházela relevantní analýza toho, jakým způsobem je nastavena a jak fakticky funguje komunikace a spolupráce mezi ministerstvy a tzv. rezortními výzkumnými institucemi. Návrh novely nadto zasahuje šmahem všechny veřejné výzkumné instituce, z nichž velká většina – pět desítek pracovišť – je zřizována Akademií věd. Naopak veřejných výzkumných institucí zřizovaných ministerstvy je pouze 17,“ upozorňuje předseda Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu Jan Kober.

„Tvrdí se, že novela je připravována kvůli ministerstvům, ale ve skutečnosti je její návrh formulován tak, že zasáhne také ústavy AV ČR, o čemž se mlčí. To je velmi bizarní situace a nezávislá média by měla zpozornět“, uvádí předseda OSPVV, „a dvojnásob by měla zpozornět v situaci, kdy se tato podivnost má prosazovat pomocí přílepku ve druhém čtení jiného zákona a v době letních dovolených, tedy v době, kdy lze předpokládat nejslabší odpor veřejnosti,“ dodává.

Bohužel se také nedostatečně rozlišuje: lze číst o výzkumných institucích obecně, což však nejsou jen veřejné výzkumné instituce (tzv. v.v.i., fungující podle zákona o v.v.i.), ale i jiné výzkumné ústavy, které jsou příspěvkovými organizacemi ministerstev. Pokud bylo v tisku možné slýchat zmínky o desítkách resortních výzkumných ústavů, týkaly se tyto zmínky právě především příspěvkových organizací. Jich by se novela zákona o v.v.i. pochopitelně nedotkla.

Podle odborářů představují neuvážené, narychlo vytvořené a řádnou legislativní procedurou neprošedší návrhy novelizací nezodpovědné hazardérství a útok na právní stát. „Je to odstrašující příklad toho, jak by se podobné změny neměly chystat,“ říká odborový předák.

Vybudovat a vědecky etablovat výzkumný ústav není maličkost. Je to věc, která svým horizontem přesahuje mandát jedné vlády. Všechny potenciálně dotčené ústavy byly budovány celými generacemi vědců, byly do nich investovány značné veřejné prostředky. Bylo by nezodpovědné obětovat toto rodinné stříbro nepromyšleným, narychlo předsevzatým škrtům. Vnikly by tak nevratné škody a ztráty by byly ve svých důsledcích vyšší než zdánlivá úspora. Reálně hrozí, že ústavy budou zrušeny a ministerstva budou stejné činnosti poptávat u soukromých firem nebo budou muset do státní služby přijímat nové úředníky na činnosti, které dosud vykonávaly resortní ústavy.

Proto apelujeme: neunáhlujme se. Nejprve je namístě jasná, klidná analýza činnosti rezortních v.v.i. a potřeb ministerstev. Nad touto uveřejněnou analýzou by pak měla následovat neuspěchaná a široká společenská debata. Teprve po ní lze zodpovědným způsobem uvažovat o podobě případných změn zákona o veřejných výzkumných institucích. Návrh takové novely by musel projít řádným připomínkovým řízením, musel by být podroben zkoumání Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Poté musí být podán Poslanecké sněmovně jako návrh vládní, nikoli zastřeně jako poslanecký pozměňovací návrh ve druhém čtení jiného zákona.

