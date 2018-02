ČOI stahuje z trhu nebezpečnou plyšovou opičku

Opička má na zádech zip. Po rozepnutí zipu lze snadno z hračky vyjmout plastové pouzdro s knoflíkovými bateriemi, pružinami a reproduktorem spolu s vlákennou výplní. Pouzdro je tvořené plastovou krabičkou a má na povrchu vylisovaný nápis "MADE IN CHINA".

Inspektoři ČOI zjistili, že krabička není žádným způsobem zajištěna proti otevření. Lze z ní po odsunutí nezajištěného krytu snadno vyndat 3 knoflíkové baterie. Výrobek je bez obalu. Na uchu hračky je upevněna papírová etiketa se značkou shody CE a varováním v českém jazyce "Nevhodné pro děti do tří let" spolu s vysvětlením, že hračka obsahuje malé části. Výrobek není v souladu s právními předpisy, které jsou požadovány na bezpečnost elektrických hraček. Knoflíkové články jsou z hračky odnímatelné bez použití nástroje a jejich kryt je možné otevřít jedním pohybem. Po vyjmutí baterií je může dítě vložit do úst a polknout či vdechnout.

Česká obchodní inspekce uložila prodejci opatření ve formě bezodkladného stažení všech hraček „Plyšové opičky ječící“ z distribuce. Informace o hračce byly rovněž nahlášeny kontaktnímu bodu na MPO, aby zjištěné skutečnosti mohly být zveřejněny v systému celoevropského varování před nebezpečnými výrobky – RAPEX.

autor: Tisková zpráva