ČVUT: FELFEST nabídne kromě formule, dronů a robotů i Sto zvířat a Pokáče

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze pořádá pro veřejnost jako tradiční oslavu konce letního semestru festival FELFEST. Pro návštěvníky bude i letos připravena expozice vědeckého parku TechPark. Zájemci si v ní budou moci prohlédnout projekty, které na fakultě vznikají. Mezi nimi nebude chybět prezentace úspěšné studentské elektroformule, měření biologických signálů, bezpilotní prostředky, robot Hexapod a mnoho dalšího.

Skupina našich studentek wITches předvede malým návštěvníkům elektronické stavebnice a Lego roboty, se kterými se děti setkávají na speciálních kroužcích zaměřených na technické vzdělávání a kreativní řešení problémů. Program doplní Institut intermédií ukázkou představení Laterny Magiky “Odsysseus“ a paralelně také proběhne soutěž ČVUT Drone Academy “Postav si svůj dron“.

Přehlídku vědeckých projektů doplní bohatý hudební program. Na hlavním pódiu vystoupí skupiny Sto zvířat, dále absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze Pokáč, The Atavists, Ježíš táhne na Berlín a další. Malá stage pak bude patřit účinkujícím spjatými s FEL ČVUT.

Podrobné informace naleznete ZDE nebo ZDE

Samostatná Fakulta elektrotechnická ČVUT vznikla v roce 1950. V dnešní době se skládá ze 17 kateder umístěných ve dvou budovách: v rámci hlavního kampusu ČVUT v Dejvicích a v naší historické budově na Karlově náměstí. Fakulta elektrotechnická poskytuje prvotřídní vzdělání v oblasti elektrotechniky a informatiky, elektroniky, telekomunikací, automatického řízení, kybernetiky a počítačového inženýrství. Fakulta se dlouhodobě řadí mezi prvních pět výzkumných institucí v České republice. Produkuje přibližně 30% výzkumných výsledků celého ČVUT a má navázanou rozsáhlou vědeckou spolupráci se špičkovými světovými univerzitami i výzkumnými ústavy. Od roku 1950 Fakulta elektrotechnická vydala cca 30 000 diplomů, které byly vždy vysoce hodnoceny jako doklad prvotřídního vzdělání. Více informací najdete ZDE.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 21 000 studentů. Pro akademický rok 2017/18 nabízí ČVUT svým studentům 129 studijních programů a v rámci nich 453 studijních oborů. ČVUT vychovává moderní odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. V roce 2017 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 4400 světových univerzit, v oblasti „Civil and Structural Engineering“ na 51. – 100. místě, v oblasti „Mechanical Engineering“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Computer Science and Information Systems" na 201. – 250. místě, v oblasti „Electrical Engineering“ na 151. – 200. místě. V oblasti „Mathematics“ na 251. – 300. místě a „Physics and Astronomy“ na 151. – 200., v oblasti „Natural Sciences“ na 220. místě, v oblasti „Architecture“ na 101. – 150. místě, v oblasti „Engineering and Technology“ na 201. místě. Více informací najdete ZDE.

autor: Tisková zpráva