ČVUT přispělo k renovaci hrobu Josefa Božka na Olšanských hřbitovech

Správa pražských hřbitovů spustila v roce 2013 úspěšný Projekt adopce významných hrobů, který si klade za cíl záchranu hrobů známých osobností, nacházejících se na 29 pražských hřbitovech ve správě SPH. „Pokud jsou tyto hroby bez platných nájemních smluv, jsou ze zákona považovány za opuštěné a hrozí jim zánik. A to jak tím, že by mohlo dojít k novému pronájmu, tak i nevratná poškození neudržovaných náhrobků. Díky Projektu adopce významných hrobů se podařilo prostřednictvím péče adopčních nájemců zachránit více jak 150 náhrobků z celkového počtu 350 doposud do projektu zařazených hrobů,“ uvedla Oldřiška Dvořáčková, koordinátorka Projektu adopcí.

ČVUT v Praze je kromě hrobu Josefa Božka adopčním nájemcem hrobů Josefa Fanty, Karla Václava Zengera a Otakara Nováka. „Adopce hrobu technických velikánů na ČVUT logicky patří. Tím, že budeme pomáhat vracet důstojnou tvář hrobům, dáváme najevo, že žijeme v kulturní zemi, vědomi si jejích tradic. Osobnosti, jakou Josef Božek nepochybně byl, žijí na naší škole svým odkazem dodnes, například i skutečností, že po něm máme na Fakultě strojní pojmenované jedno z center kompetence zaměřené na výzkum spalovacích motorů a automobilů,“ uvedl doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor ČVUT.

Restauraci hrobu provedl Milan Šturm. Během opravy a restaurování hrobu Josefa Božka došlo k těmto úpravám: šetrnému odkopání náhrobku a úpravě okolního terénu, demontáži těla náhrobku a rámu včetně zábradlí a krycí desky, zhotovení nových základů, osazení demontovaných částí, celoplošnému očištění kamenných, prvků, zábradlí a krycí desky, obnově zlacení písma a biocidnímu ošetření.

Na slavnostní odhalení hrobu Josefa Božka byl pozván také ředitel Gymnázia Český Těšín RNDr. Tomáš Hudec. Tato střední škola se na adopci hrobu finančně spolupodílela.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm přes 18 000 studentů. Pro akademický rok 2018/19 nabízí ČVUT svým studentům 94 studijních programů a v rámci nich 575 studijních oborů. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. V roce 2018 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 4500 světových univerzit, v oblasti „Civil and Structural Engineering" na 101. – 150. místě, v oblasti „Mechanical, Aeronautical and Manuf. Engineering“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Computer Science and Information Systems" na 201. – 250. místě, v oblasti „Electrical and Electronic Engineering“ na 201. – 250. místě. V oblasti „Mathematics“ na 251. – 300. místě a „Physics and Astronomy“ na 151. – 200., v oblasti „Natural Sciences“ na 220. místě, v oblasti „Architecture/Built Environment“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Engineering and Technology“ na 220. místě. V celkovém hodnocení university je ČVUT na 491. – 500. příčce v meziročním srovnání a je tak stále nejlepší tuzemskou technickou univerzitou. Více informací najdete ZDE.

