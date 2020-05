Celní správa: Zákon o spotřebních daních mění některá ustanovení u piva, tabáku a zelené nafty

reklama

Ustanovení § 89 odst. 4 zákona o SPD nově umožní provozovateli daňového skladu vrátit pivo uvedené do volného daňového oběhu zpět do režimu podmíněného osvobození od daně. Provozovateli daňového skladu vznikne dnem opětovného uvedení do režimu podmíněného osvobození od daně nárok na vrácení daně.

Podmínky vrácení piva do režimu podmíněného osvobození od daně jsou:

jedná se o odůvodněný případ účelem vrácení je likvidace nebo přepracování pivo bude vráceno do režimu podmíněného osvobození od daně provozovatelem daňového skladu, který uvedl pivo do volného daňového oběhu správce daně vrácení povolil

Pro uplatnění vrácení spotřební daně podle § 89 odst. 4 zákona o SPD bude pro uvedení k daňovému přiznání ke spotřební dani vytvořen k uvedení ve sl. 8 kód „26", s významem „§ 89 odst. 4 zákona o SPD". Odpovídajícím způsobem bude upraven systém VSD, elektronický formulář ve formátu ZFO a pokyny k daňovému přiznání ke spotřební dani.

Ustanovení § 89 odst. 4 zákona o SPD se ruší dnem 1. ledna 2021.

Tabákové výrobky

O jeden měsíc se prodlužuje lhůta uvedená v § 118c odst. 2 zákona o SPD pro skladování a prodej jednotkových balení cigaret označených tabákovou nálepkou, odpovídající sazbě daně bezprostředně předcházející nové sazbě daně.

Pro obchodníky s tabákovými výrobky to znamená, že mohou prodávat nebo skladovat jednotkové balení cigaret s tabákovou nálepkou se sazbou daně označenou písmenem „V" až do 30. června 2020.

Lhůta uvedená v § 118c odst. 2 zákona o SPD pro skladování a prodej, která byla novelou prodloužena o jeden měsíc, se dnem 1. října 2020 zkracuje na původní délku, tj. od tohoto dne tato lhůta končí uplynutím posledního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nabyla účinnosti nová sazba daně.

O jeden měsíc se prodlužují lhůty uvedené v § 122a odst. 1 písm. b), § 122a odst. 1 písm. d) a § 122a odst. 2 zákona o SPD, u nároku na vrácení hodnoty tabákové nálepky v případě tabákové nálepky odpovídající sazbě daně bezprostředně předcházející nové sazbě daně nalepené na jednotkovém balení cigaret určeném k přímé spotřebě, které odběratel tabákové nálepky vyrobil, dovezl nebo dopravil z jiného členského státu.

Pro odběratele tabákových nálepek to znamená, že u jednotkových balení cigaret s tabákovou nálepkou se sazbou daně označenou písmenem „V", u kterých hodlají žádat o vrácení spotřební daně, mohou úkony podle § 122a odst. 1 písm. b) provést až do 30. června 2020 a jejich zničení zajistit do 31. srpna 2020. Do 31. srpna 2020 lze tato jednotková balení cigaret, u nichž jsou splněny podmínky podle § 122a odst. 1 zákona o SPD, rovněž skladovat.

Lhůta uvedená v § 122a odst. 1 písm. b) zákona o SPD, která byla novelou prodloužena o jeden měsíc, se dnem 1. října 2020 zkracuje na původní délku, tj. od tohoto dne je tato lhůta do posledního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nabyla účinnosti nová sazba daně.

Lhůty uvedené v § 122a odst. 1 písm. d) a § 122a odst. 2 zákona o SPD, které byly novelou prodlouženy o jeden měsíc, se dnem 1. října 2020 zkracují na původní délku, tj. od tohoto dne jsou tyto lhůty do posledního dne čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nabyla účinnosti nová sazba daně.

Zelená nafta

Osoby, které ve lhůtě do 31. března 2020 neuplatnily nárok na vrácení daně v daňovém přiznání podle § 57 odst. 19 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely tak mohou učinit od 1. dubna 2020 do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti novely. Pokud správce daně před nabytím účinnosti novely rozhodl o zastavení řízení z důvodu uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání, stává se takové rozhodnutí dnem nabytí účinnosti novely neúčinným. Toto platí jen pro nároky, u nichž lhůta pro podání daňového přiznání uplynula dnem 31. března 2020.

To znamená, že pro osoby žádající o vratku na tzv. zelenou naftu, které neuplatnily nárok za poslední čtvrtletí roku 2019 (osoby prokazující spotřebu evidencí skutečné spotřeby) nebo za celý rok 2019 (osoby prokazující spotřebu evidencí využití půdy nebo evidencí hospodářských zvířat) do 31. března 2020, mají novou lhůtu, kdy tento nárok mohly nebo mohou uplatnit, a to kdykoliv od 1. dubna 2020 do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti novely.

Pokud bylo před nabytím účinnosti novely zastaveno řízení z důvodu uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání, správce daně řízení dokončí, jako by rozhodnutí o zastavení vydáno nebylo, a současně v řízení zohlední zavedení nové lhůty pro uplatnění nároku.

