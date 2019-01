Česká krajina: Maskotem Středočeského kraje se stal pratur, díky milovické rezervaci

17.01.2019 18:50

Nového maskota Středočeského kraje představila dnes Středočeská centrála cestovního ruchu na brněnském veletrhu GO – Regiontour. Pratur Karlík by měl pomáhat do středních Čech lákat další návštěvníky.