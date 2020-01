Česká manažerská asociace: Přelomový rok 2020. Změní naše jednání na delší dobu

Kolik čísel najdete na ciferníku hodin? Kolik měsíců má jeden rok? Ano, je to dvanáct. Stejně tak dvanáct let tvoří časový cyklus, který významně ovlivňuje naše životy. A právě tento dvanáctiletý cyklus se znovu rodí v roce 2020.

Proto je pro nás rok 2020 velmi důležitý. Ovlivní naše životy na dalších dvanáct let. I z tohoto důvodu je důležité, abychom si tento rok nastavili co nejlépe.

Další důležitou zprávou pro nás je to, že rok 2020 bude ve znamení energie fáze Kovu. Proto i celé dvanáctiletí se ponese v tomto duchu. Pokud žijete podle Feng Ren Shui (tj. v souladu s přírodou a jejími zákony) nebo učení Feng Ren Shui znáte, pak víte, co energie Kovu znamená. Je to fáze dokončování, sběru, třídění, rozhodování, co si ponecháme pro tvorbu své budoucnosti (tj. co dále budeme potřebovat) a co naopak musíme ze svého života vyloučit, protože nás to bude jen vyčerpávat (ne nadarmo energie Kovu patří k tlustému střevu a jeho funkci všichni dobře známe). Kov ale také přináší konflikty a boje, pokud daný řád a pravidla nebudeme dodržovat. Můžeme tak v dalším dvanáctiletí jít podle svého plánu, nebo s životem bojovat. Co je lepší?

Rok 2020 silně ovlivní nejen následující dvanáctiletí, ale také období, které bude následovat po něm. Kov je spojen s budoucností. Z tzv. zákonu prvků víme, že Kov vytváří Vodu. A Voda je cesta. Takže to, jak si nastavíme rok 2020 a následně celé dvanáctiletí, ovlivní naši další životní cestu. Jaká bude, závisí jen a jen na nás a naší přípravě na rok 2020.

Roku 2020 vládne Kovová Krysa. Je to dobré spojení energie Kovu a Vody (Krysa má energii Vody). Díky tomu dochází k vzácnému souladu energií, které spolu mohou spolupracovat (na rozdíl např. od roku 2019, jemuž vládne Zemský Vepř, což je energie Země a Vody, které jsou mezi sebou v konfliktu). Příznivé spojení Kovu a Vody nám usnadní práci. Nemusíme řešit konflikty energií (pokud si je sami nevytvoříme tím, že nebudeme energie roku respektovat). Energii Krysy říkáme tzv. prvopočátek počátku. Není to samotný start (ten přijde až v roce 2022 s energií Vodního Tygra), ale příprava na start.

Jak se tedy vhodně připravit na rok 2020 a následující dvanáctiletí? Využijme opět své znalosti o energiích pěti fází. Kovu předchází energie Země. Tj. pokud zvládneme dobře Zemi, bude se dobře tvořit energie Kovu. Při přípravě na rok 2020 začneme proto s energií Země (vládne roku 2019, takže bychom měli být dobře připraveni, pokud se energiemi času opravdu řídíme). Tato energie je spojena s realitou „všedního dne“. Měli bychom si udělat vlastní inventuru naší reálné životní situace. Čeho jsme dosáhli, co se nám podařilo, co jsme naopak pokazili a jaké jsou výsledky našeho životního snažení. Podívejte se na svůj život objektivně, pracujte s fakty, nic si nenalhávejte. Toto reálné zhodnocení bychom měli udělat ve všech devíti důležitých oblastech našeho života: Já (můj osobní rozvoj, vývoj, jak na tom jsem já sám), kariéra (životní cesta, povolání), vztahy, rodina, bohatost života, hodnoty a pravidla (kterými se v životě řídíme), budoucnost (jak se nám jeví z pohledu dneška), domov/pracovní prostředí (zázemí pro život i práci) a dlouhodobé vize (kam chceme svůj život směřovat).

Po této celkové reálné inventuře (Země) musí přijít „třídění“ (Kov). Jak s výsledky naložíte? Je to stejné, jako při zpracování úrody. Pokud si pěstujete svoji vlastní zeleninu nebo ovoce, tak víte, o čem mluvíme. I zde musíte úrodu zhodnotit, co se povedlo, co nepovedlo. Jak zpracujete svoji úrodu: co sníte hned, co zavaříte, co necháte zamrazit, co prodáte, co rozdáte, a to, co nedopadlo dobře – to vyhodíte. Stejný postup můžete zvolit v roce 2020. Výsledky svého dosavadního konání rozdělte do dvou hlavních kategorií:

Ponechat – chci dále využít – důležité pro moji budoucnost

Vyhodit, není to již užitečné, jen to vyčerpává moji energii, může to ohrozit moji budoucnost

Toto je základní třídění, které Kov bude požadovat. Kov v roce 2020 je jangový, tedy tvrdý, nekompromisní. Stejně tak musíte postupovat při svém třídění. Neberte příliš ohledy na to, co vám ostatní radí, zaměřte se na sebe a na vlastní cestu v budoucnosti. Energie Kovu v roce 2020 patří do tzv. Gua 6, tj. energie Nebes. A víme, že Nebesa jsou opravdu nelítostná. Pokud nebudete ve svém třídění důslední a opravdu nesmlouvaví, Nebesa se postaví proti vám. To znamená, že dříve či později budete svého nedůsledného třídění litovat. Nebesa vás zastaví a vrátí zpět. Nakonec vás donutí toto třídění udělat pořádně. Ale může být již pozdě. Navíc ztratíte drahocenný čas.

V roce Kovové Krysy vládne ještě tzv. energie Letící hvězdy č. 7. Tato energie se zaměřuje na budoucnost, na nové. Proto byste se měli nad svou budoucností opravdu detailně zamyslet a mít o ní jasnou představu. Třídění, které vás v roce 2020 čeká, byste měli dělat ohledem na svoji budoucnost. Energie Gua 7 (Letící hvězdy č. 7) je také o všem novém (naši budoucnost vytváří vše nové, co si do života přineseme). Proto věnujte opravdu velkou pozornost tomu, co všechno nového si chcete do života v následujícím roce (ale i v celém následujícím dvanáctiletí) přinést. Vybírejte pečlivě. Využijte opět energii třídění. Vše nové, o čem přemýšlíte, detailně prozkoumejte s ohledem na svůj cíl v budoucnosti. Bude to nové opravdu přínosem pro to, abyste dosáhli toho, po čem toužíte a potřebujete? Jak to nové ovlivní to, jak se vám bude dařit za dvanáct let? Bude na tom záviset celá vaše budoucnost.

Kov jsou řády, pravidla, ale také životní hodnoty. V roce 2020 bychom si měli toto vše opravdu dobře ujasnit. Jaké hodnoty ve svém životě chceme posilovat, dodržovat a rozvíjet? Tyto hodnoty by pak měly být základem našich životních principů a pravidel. Měli bychom si je opravdu pevně (Kove je pevný a tvrdý) nastavit a ujistit se, že je budeme dodržovat. Naopak jejich nedodržování bude přinášet energii konfliktů a bojů. A protože Kov je ostrý, špičatý i tvrdý, Krysa zase kousavá, tak tyto boje rozhodně nebudou o „nevinném kočkování“. Mohou být nebezpečné. Bojům se opravdu snažte vyhnout. Mohly by mít i fatální následky. Pravidla, která si nastavíte, využívejte k řízení svého života. Energie Kovu je o vedení, řízení (patří sem např. vedení dětí rodiči, management apod.). A toto vedení byste měli mít pevně ve svých rukou (Kov = pevnost).

Kovová Krysa vám pomůže přípravu na celé dvanáctiletí usnadnit. Jsou to aktivní energie. Bude vám pomáhat být aktivní a proaktivně vše hodnotit, zkoumat a následně třídit. V tomto roce však nesmíte být pasivní. Zde bude platit staré známé pravidlo: „Kdo jen chvíli stál, již stojí opodál.“ Ano, Krysa je rychlá, a pokud nebudete držet krok, uteče vám a s ní i celé dvanáctiletí.

Krysa má schopnost získávat informace, zjišťovat, co je skutečně třeba, kde to získat atd. Proto v roce 2020 co nejvíce využívejte informace. Co nevíte si zjistěte. V dnešním světě informací to není problém. Stačí se připojit k internetu. Ale pozor: informace si ověřujte. Musíte mít jistotu, že se spoléháte na kvalitní a správné informace. Voda Krysy (Krysa je vodní zvíře) a může aktivovat moudrost. Proto se ptejte zkušenějších, učte se od těch, kteří se v dané oblasti opravdu vyznají. Informace se nám „nerodí“ v hlavě. Ty získáváme. A Krysa nám velí: jdi a zjisti to.

Výsledkem roku 2020 by měl být velmi dobrý „fahrplan“ pro vaše další kroky. Mít jasnou představu o tom, čeho chcete dlouhodobě dosáhnout. Mít všechny potřebné informace. Vědět, jak chcete, aby se váš život v příštích dvanácti letech vyvíjel – řád, pravidla, systém. Mnozí si řeknou: jak ale můžu vědět, co bude za dvanáct let? Odpověď je jednoduchá: bude to, k čemu v roce 2020 vyrazíte (ať vědomě, či nevědomě). Proto je lepší vědět, kam jdeme a mít celý proces pod kontrolou (Kov je kontrola) než být za dvanáct let nemile překvapeni, kam nás to ten života zavál. Rozdělte si dosavadní výsledky svého života na to, co si chcete ponechat a využít a na to, co musíte ze života vyloučit (a pozor, nejde jen o věci či majetky, ale také o lidi). Pak si určete, jak to, co si ponecháte, budete využívat a jak to, čeho se chcete zbavit, ze svého života vyloučíte. Pak jen konejte. Řiďte se svým plánem. V roce 2021 bude vládnout pevný a silný Kovový Buvol. Pokud se dobře v roce 2020 připravíte, bude moci Buvol začít budovat vaši velkou budoucnost, kterou završíte za 12 let.

Rok 2020 je přípravou na další postup ve vašem životě. Mít jasno, co a jak se dál má dít. Je to přípravná půda pro Buvola v roce 2021, aby mohl to velké „kolo vaší budoucnosti“ začít roztáčet ve všech souvislostech, které budete řešit právě v roce 2021. A v roce 2022 s energií Vodního Tygra se s celou razantností vrhnete do nových aktivit. Každý rok má svoji funkci. Tak ji využijte správně.

