Česká národní banka: Rok 2018 by měl být ve znamení okamžitých plateb

Cílem tohoto projektu, o kterém vedli v minulých měsících experti členských bank ČBA diskuse s experty centrální banky, je nabídnout klientům bank opravdu rychlou a nepřetržitou možnost převodu peněz z účtu na účet, tedy celých 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, 365 dnů v roce. V tomto režimu převedené prostředky, jejichž limit by byl až do 400 000 Kč, by měl mít příjemce k dispozici během několika vteřin od okamžiku, kdy mu je plátce poukáže. Příjemce by měl možnost použít tyto prostředky vzápětí pro další okamžitou platbu, pro platbu platební kartou či pro výběr z bankomatu.

Základní funkcionalita celého systému byla již dohodnuta, stejně jako byly vyřešeny mnohé technické otázky. V průběhu realizace bude nutné detailně prodiskutovat mj. otázky jeho provozní stability. V současnosti se do projektu zamýšlí zapojit zhruba třetina bank z těch, které působí v ČR, jsou mezi nimi ovšem v podstatě všechny ty, které poskytují služby drobným klientům.

Odhadovaná doba realizace na straně ČNB, která bankám nabídla zajištění řešení mezibankovních převodů, je zhruba 6 měsíců. Ve stejné době budou své systémy na novou funkcionalitu připravovat i jednotlivé banky. Následovat bude pečlivé testování, které bude probíhat ve 2. polovině příštího roku. Provoz nové funkcionality by měl být spuštěn do konce roku 2018.

autor: Tisková zpráva