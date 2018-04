Česká policie spolu se Správou uprchlických zařízení MV a dalšími úřady poprvé sloučila rozdělenou rodinu migrantů

Ve čtvrtek, 28. března 2018 v odpoledních hodinách, došlo ve společném česko-německém pracovišti Petrovice – Bahratal k emotivnímu setkání. Pracovníci německého dětského domova předali irácké matce děti (3 a 11 let), které byly před dvěma týdny nalezeny opuštěné na vlakovém nádraží v Německu. Tomuto aktu však předcházel složitý proces vyšetřování a mezinárodního vyjednávání.

Matka dětí byla spolu se svým manželem a starší dcerou zajištěna před třemi týdny na pražském okruhu, kdy spolu s dalšími krajany cestovala ukrytá v dodávce řízené tureckými převaděči a směřovala do Německa. (http://www.policie.cz/clanek/prevadeci-bezencu-zadrzeni.aspx). Už při prvním výslechu uvedla, že má v Německu děti, které tam sama poslala s příbuznými. Po umístění do zajišťovacího zařízení pro cizince v Bělé Jezové se ale po pár dnech svěřila sociálnímu pracovníkovi (Správy uprchlických zařízení MV), že ji telefonicky kontaktovala osoba, která se údajně stará o její děti a chce od ní peníze výměnou za to, že děti nevyhodí na ulici.

Tato informace odstartovala okamžité vyjednávání hned několika českých a německých institucí s cílem děti nalézt a předat je rodičům. Téhož dne, ve večerních hodinách jsme pak obdrželi informaci od německých kolegů, že byly nalezeny dvě opuštěné děti, pravděpodobně z Iráku. Policisté ihned kontaktovali Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, za jehož významné pomoci se podařilo děti ztotožnit a zahájit kroky pro sloučení rodiny.

Vyjednávání mezi úřady trvalo přesně 15 dní a děti na sloučení s rodinou čekaly v bezpečí německého dětského domova. Chlapce se podařilo nalézt hlavně díky nasazení a profesionálnímu přístupu všech zúčastněných institucí. Správy uprchlických zařízení MV, pracovníků Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí a policejních orgánů.

„Jsem rád, že se společnými silami podařilo spojit rozdělenou rodinu a že jsme také přispěli k rozuzlení tohoto složitého příběhu, který snad bude mít šťastný konec“, řekl k události ředitel Správy uprchlických zařízení Pavel Bacík.

Ředitel služby cizinecké policie plk. Milan Majer vyjádřil své poděkování všem zainteresovaným složkám a dodal: „Vážím si práce policistů i všech institucí, které se případu věnovali. Jsem také velmi rád, že jsme si v praxi ověřili, že mezinárodní policejní spolupráce perfektně funguje a že v boji proti nelegální migraci budeme společně úspěšní“.

Celá irácká rodina je nyní už společně v zařízení pro zajištění cizinců v Bělé Jezové, kde se rozhodne o jejím dalším osudu. Všichni mají právo požádat Českou republiku o mezinárodní ochranu, což zatím neučinili. Pokud se tak nestane, vrátí se do své domovské země.

plk.Mgr. Kateřina Rendlová, Ředitelství služby cizinecké policie

autor: Tisková zpráva