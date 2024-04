Konec „podvodu na voliče“. Už je jasné, že EU nepovede ten, komu dáte hlas

reklama

Anketa Jste rádi, že v USA prošel balík pomoci pro Ukrajinu? Ano 5% Ne 93% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 18099 lidí se usnesli, že v červnových volbách do Evropského parlamentu nepostaví svého hlavního kandidáta, jelikož jde dle nich již o „zbytečný“ proces. Poukazují přitom na proces tzv. „spitzenkandidátů“, který stojí na tom, že si do svého čela před evropskými volbami staví jednotlivé frakce v Evropském parlamentu lídra, jehož chtějí jako nového předsedu Evropské komise.



Právě tento proces totiž podle některých názorů postrádá jakýkoliv smysl, jelikož po minulých eurovolbách nakonec do čela Evropské komise nešel jejich vítěz, nýbrž Ursula von der Leyenová, a to přesto, že nevedla žádnou kampaň.



„Tím, že ECR odmítá nominovat kandidáta na nejvyšší post, vysílá silný signál, že strana zůstává věrná své linii, že nikdy nebyla pro systém ‚spitzenkandidátů‘,“ komentovala strana s poukazem, že vlastní strana von der Leyenové, Evropská lidová strana (EPP), tento proces prosazovala, aby se od něj nakonec sama odklonila.

Ing. Jan Zahradil ODS

Řekněme NE evropské federaci!

europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

As former ?@ECRparty? “spitzenkandidat” I fully endorse the decision not to go for it this time.

In 2019, the “spitzenkandidat” system failed. Now it is only redundant #EP muscleflexing exercise, going beyond Treaties, trying to overplay Council. https://t.co/VO9uVINCXv — Jan Zahradil (@ZahradilJan) April 24, 2024

Posléze Zahradil dodal, že konstrukce procesu „spitzenkandidátů“ se „zcela zhroutila jmenováním von der Leyenové (místo vítěze voleb Webera) do čela Komise“. „Letos už je to jen podvod na voliče,“ míní.

V roce 2019 jsem byl “spitzenkandidátem”(celoevropským lídrem) naší ?@ECRparty? ve volbách do #EP. Tato konstrukce se ale zcela zhroutila jmenováním von der Leyenové (místo vítěze voleb Webera) do čela Komise. Letos už je to jen podvod na voliče????>?. https://t.co/EQ8YWAsdWe — Jan Zahradil (@ZahradilJan) April 27, 2024

Zahradil tak narážel na to, že přestože minulé eurovolby dlouholetý vůdce lidovecké frakce Manfred Weber vyhrál, nakonec se do čela Evropské komise dostala Ursula von der Leyenová, kterou do funkce navrhla Evropská rada, tvořená lídry členských zemí EU.

Fotogalerie: - Příjezd eurohonorace

Podle serveru Euronews se předpokládá, že v červnových volbách ECR získá přibližně 75 křesel, tedy o sedm více než má v současnosti, a to díky popularitě italské strany Bratři Itálie (Fratelli d'Italia) tamní premiérky a šéfky ECR Giorgie Meloniové. Evropští lidovci dle serveru nevyloučili možnou dohodu o spolupráci s ECR v příštím volebním období, avšak otázkou má být tato spolupráce v případě, že by ECR přijala do svých řad maďarské europoslance ze strany Fidesz Viktora Orbána, jelikož právě to prý je pro EPP krok za „červenou linií“.



Meloniová během úterního zasedání konzervativců prohlásila, že cílem jejich strany má být „bránit naše národy před pokusy zbavit je pravomocí“. „Naší mantrou je ‚dělat méně, dělat lépe‘,“ řekla. Bývalý polský premiér Mateusz Morawiecki pak zdůraznil, že Evropu tvoří národy a že ECR „odmítá posun k superstátu s hlavním městem v Bruselu“.

Psali jsme: Blanárova schůzka se „zakázanými“ médii. Co padlo za dveřmi? Analytik zná odpověď Deset let zpátky. Fiala podepsal petici, Vystrčil propagoval. Co by na to asi řekli dnes… Velká „čistka“ v polské diplomacii? Zahradil má jasno, proč teď Jourová mlčí „Byznys pro kamarády. A dost!“ Znalec chodu ČT odklápí pokličku. Razantní řešení

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE