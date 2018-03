Policie ČR: Převaděči běženců zadrženi

Trestní věc byla realizována rychle s ohledem na zdraví převážených migrantů. Na případu s krycím názvem Torax spolupracovali kriminalisté NCOZ s kolegy ze Spolkové republiky Německo a Slovenska. Již dnes disponujeme informacemi, že trojice Turků měla stejným způsobem v minulosti převést přes naše území cca 100 osob.



Máme zadokumentováno, že ve večerních hodinách dne 6. března 2018 obviněné osoby převezly běžence v kamionu ze Slovenska na severní Moravu. Ti měli být přes Maďarsko a Slovensko přepravováni z Turecka a především z Rumunska. Poblíž města Jablunkov po osmnáctihodinové cestě běženci přestoupili do již připraveného dodávkového vozidla, které je mělo převézt po dálnicích D1 a D5 do Spolkové republiky Německo. Dodávku doprovázelo ještě jedno osobní vozidlo, které mělo upozorňovat na případné policejní kontroly. K zastavení vozidel a zadržení jejich řidičů došlo v brzkých ranních hodinách dne 7. března 2018 na pražském okruhu mezi Cholupickým a Lochkovským tunelem. Na místě kromě kriminalistů NCOZ zasahovali i policisté Útvaru rychlého nasazení, Ředitelství služby cizinecké policie a Krajského ředitelství policie hl. města Prahy. Rovněž došlo k zadržení řidiče kamionu.



Po zadržení podezřelých osob příslušníky Útvaru rychlého nasazení došlo k otevření nákladového prostoru dodávky. V něm se tísnilo 18 dospělých osob a 4 děti. Jedna z žen byla ve vysokém stupni těhotenství a policisty jí byla okamžitě přivolána rychlá záchranná služba. Je třeba podotknout, že v době zastavení dodávky byla venkovní teplota cca dva stupně pod bodem mrazu.



Zajištěné osoby (z nákladového prostoru) si na místě převzali kolegové z odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie hl. města Prahy k dalšímu opatření. V několika případech bylo zahájeno řízení o správním vyhoštění do domovského státu, u dalších cizinců bude postupováno v rámci tzv. Dublinského řízení, na jehož konci je předání osob orgánům státu, ve kterém mají požádáno o azyl. Všechny zajištěné osoby jsou nyní umístěny v detenčních zařízeních pro cizince.



Trojice zadržených osob byla ve čtvrtek 8. března 2018 obviněna z trestného činu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice /dle § 340 odst. 1 odst. 3 písm. a) trestního zákoníku/. Skutku se měly dopustit jako členové mezinárodní organizované skupiny a za úplatu. Soudce následně všechny tři muže vzal do vazby. Z operativního šetření vyplynulo, že obviněné osoby měly v minulosti takto zorganizovat nejméně 6 převozů, kdy mělo být transportováno do SRN nejméně 100 běženců (a to včetně malých dětí). Za jednu převezenou osobu měli obvinění inkasovat částku v rozmezí od 2 do 8 tisíc Euro.



Na případu Torax kriminalisté NCOZ i nadále intenzivně pracují. Věc dozoruje Okresní státní zastupitelství v Teplicích.

autor: Tisková zpráva